Medalla de Amistad a Nguyen Thanh Nghi impulsor de lazos Vietnam-Cuba

Así lo valoró el embajador cubano Rogelio Polanco, quien destacó los decisivos esfuerzos y gestiones que, como ministro de la Construcción y copresidente de la Comisión Intergubernamental para la Colaboración Económica y Científico-Técnica, realizó éste en pos de consolidar, ampliar y diversificar los nexos entre ambos países.

Durante esta etapa –dijo- Thanh Nghi desempeñó un papel fundamental en la organización y celebración de las sesiones de dicha Comisión y contribuyó a implementar la Agenda Económica Bilateral, lo que consolidó a Vietnam como el principal inversionista de la región asiática en Cuba.

En este período, además, se amplió la cooperación en diversos sectores y se consolidó la participación de empresas vietnamitas en el Programa de Desarrollo Económico y Social cubano, subrayó.

Polanco señaló también la impronta personal dejada por el hoy jefe de la Comisión de Política y Estrategia del Comité Central del Partido Comunista (PCV) en la atención a importantes delegaciones cubanas que visitaron Vietnam, así como su participación en misiones de alto nivel de dirigentes vietnamitas a Cuba.

Entre éstas, apuntó, sobresale la histórica visita de Estado del secretario general del PCV y entonces presidente, To Lam, en septiembre de 2024, en la cual el trabajo de Thanh Nghi fue crucial para impulsar la implementación de los acuerdos y consensos alcanzados por los máximos dirigentes.

“Esta visita abrió una etapa superior hacia una colaboración más eficaz, sustantiva, sostenible e integral, que ha tenido importantes avances durante este año en proyectos vinculados a la producción de alimentos, la biotecnología y las fuentes renovables de energía, entre otros”, subrayó.

Al colocar en su pecho esta alta condecoración, otorgada por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a propuesta del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, reconocemos también la encomiable labor que durante más de 20 años realizó el Ministerio de la Construcción de Vietnam al frente de la Comisión Intergubernamental, expresó el embajador.

Al agradecer la alta distinción, Thanh Nghi recordó que durante los años en que se le asignó la responsabilidad directa de impulsar la cooperación Vietnam-Cuba tuvo numerosas oportunidades de visitar la Isla y trabajar e intercambiar con compañeros cubanos en circunstancias muy diversas.

“Cada viaje, cada reunión, cada proyecto de cooperación –ya fuera favorable o aún lleno de dificultades– dejó en mí una honda impresión sobre el espíritu indoblegable, optimista, solidario y siempre leal del pueblo cubano”, manifestó.

Señaló asimismo que la cooperación entre ambos países atravesó momentos en los que debió enfrentar numerosos desafíos objetivos. Pero precisamente en esas circunstancias –dijo- pude apreciar con mayor claridad el espíritu de solidaridad, compañerismo y apoyo mutuo, fiel a la tradición que nuestros dos pueblos han mantenido durante décadas.