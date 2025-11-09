UNE pronostica déficit de 1380 MW para pico nocturno de este domingo

Compartir en

Este sábado se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1404 MW a las 19:00 horas. Afectados además 405 MW en las provincias de Tunas a Guantánamo por el paso del Huracán Melissa.

La producción de energía de los 26 nuevos parques solares fotovoltaicos de la zona de Occidente hasta la provincia de Holguín fue de 2376 MWh, con 514 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1560 MW y la demanda 2250 MW con 800 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

Se encuentran en avería la unidad 2 de la CTE Felton, las unidades 3, 5 y 6 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad de la CTE Antonio Guiteras, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Cienfuegos.

Las limitaciones en la generación térmica son de 318 MW.

Se encuentran fuera de servicio por combustible 72 centrales de generación distribuida con 568 MW y 96 MW indisponible por falta de lubricante, para un total de 664 MW.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1560 MW y una demanda máxima de 2870 MW, para un déficit de 1310 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1380 MW en este horario.

