El “Poseidón Cubano” gana el premio de investigación cultural 2025

El libro “El Poseidón cubano, mitos, leyendas e historias de pescadores a orillas del mar”, de los autores villaclareños Alejandro Batista López y Edelmis Anoceto Vega, fue galardonado con el Premio Anual de Investigación Cultural 2025. La distinción fue impuesta por el Viceministro de Cultura, Fernando Jacomino, durante una ceremonia celebrada en la Sala Magna del Instituto Superior de Arte.

La obra, publicada por la Editorial Mecenas de Cienfuegos en 2019, fue elogiada por el jurado por su invaluable contribución al rescate de la tradición oral y las historias de las comunidades pesqueras de la costa central de Cuba. El premio subraya la importancia de la investigación para preservar este patrimonio cultural inmaterial de la nación.

“El Poseidón cubano” compila por primera vez testimonios nunca antes recogidos de los pobladores de la zona pesquera del centro de Cuba. El volumen, que ya en 2015 había obtenido el premio Fundación de la Ciudad de Cienfuegos, permite a los lectores acceder a un compendio de leyendas y mitos que han sobrevivido en el imaginario popular, como “El ave blanca y la dama azul”, “La gritona del Jagua” o “La aparición del Cristo de Jagua”.

Las historias, organizadas según la región de origen, están enriquecidas con las minuciosas ilustraciones del artista plástico José Basulto, las cuales reflejan fielmente los detalles recogidos en las entrevistas.

La obra se presenta no solo como una puerta al conocimiento, sino también al estudio y la preservación de las tradiciones en estas comunidades. A diferencia de los relatos de ficción que recrean ambientes similares, como los cuentos de Onelio Jorge Cardoso, “El Poseidón cubano” se erige sobre un cuaderno de testimonios que conduce al lector hacia un realismo más directo y auténtico, perpetuando así la riqueza de la memoria costera cubana.

