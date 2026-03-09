UNE pronostica afectación de 1850 MW para horario pico de este lunes

Compartir en

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1804 MW a las 19:40 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3234 MWh, con 585 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1150 MW, la demanda 2290 MW, con 1140 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 416 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica la entrada de la unidad 5 de la CTE Renté con 70 MW y la entrada de la unidad 2 de Energás Jaruco con 30 MW.

Con ese pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1250 MW con una demanda máxima de 3080 MW, para un déficit de 1830 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1850 MW en este horario.

(Con información de la UNE)

