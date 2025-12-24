UNE prevé afectación de 1990 MW en horario pico nocturno este miércoles

Tiempo de lectura aprox: 50 segundos

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 2184 MW a las 18:30 horas.

La producción de energía de los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2418 MWh, con 479 MW como máxima potencia entregada en el horario del mediodía con esta fuente de generación.

La disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional a las 06:00 horas es de 1320 MW y la demanda 2294 MW con 988 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario del mediodía se estima una afectación de 1150 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo, Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Felton y la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 536 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible

95 centrales de generación distribuida con 903 MW.

108 MW en la Central Fuel de Moa

140 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 1151 MW

Para el horario se espera la entrada de la unidad 6 de la CTE Mariel con 20 MW (subiendo carga).

Con este pronóstico se estima una disponibilidad de 1340 MW y una demanda máxima de 3300 MW, para un déficit de 1960 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1990 MW en este horario.

(Con información de la Unión Eléctrica)