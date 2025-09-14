UNE estima un déficit en el pico nocturno de 1775 MW

Compartir en

Este sábado se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy domingo. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1852 MW a las 20:20 horas.

Producción de energía de los 30 parques solares fotovoltaicos: 2968 MWh, con 567 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media.

Estado actual:

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1640 MW y la demanda 2870 MW, con 1265 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1250 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 3 y 5 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 1 de la CTE Felton, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 366 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible: 42 centrales de generación distribuida con 128 MW. 80 MW indisponibles por falta de lubricante.

Pronóstico para el horario pico:

Para el horario pico se estima la entrada de la central de motores Fuel Oil Mariel con 105 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1795 MW y una demanda máxima de 3500 MW, para un déficit de 1705 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1775 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)

