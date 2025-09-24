Una escultura satírica de Trump y Epstein aparece en el centro de Washington

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 45 segundos

Una estatua que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al financiero Jeffrey Epstein de la mano apareció este martes en el National Mall, frente al Capitolio en Washington.

La obra, titulada ‘Best Friends Forever’ (‘Mejores amigos por siempre’), fue instalada por un colectivo artístico anónimo y permanecerá hasta el domingo bajo un permiso otorgado por el Servicio de Parques Nacionales.

La escultura, elaborada con espuma y resina pintada para simular bronce, incluye placas con inscripciones irónicas que aluden a la supuesta cercanía entre Trump y Epstein. Una de ellas celebra “el vínculo duradero” entre ambos, lo que ha generado polémica inmediata en redes sociales y entre visitantes.

La Casa Blanca reaccionó con rapidez al montaje, calificándolo de “provocación política” y recordando que Trump “expulsó a Epstein de su club hace años por ser un ‘raro'”, negando cualquier relación estrecha con el financiero.

El mandatario ha insistido en que se distanció de Epstein mucho antes de que salieran a la luz los casos judiciales que lo involucraron.

Jeffrey Epstein, acusado de explotación sexual de menores y tráfico de personas, fue arrestado en 2019 y murió en prisión federal en circunstancias que desataron controversia. Sus vínculos con figuras poderosas, entre ellas Trump, Bill Clinton y el príncipe Andrés de Inglaterra, han sido objeto de intenso escrutinio público y político en Estados Unidos.

Visitas: 0