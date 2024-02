Un vecino crea un aparato para detectar reggaetón y atacar el dispositivo desde el que se emite

Compartir en

Imaginémonos en casa después de una larga jornada de trabajo. Toca relajarse, descansar y dejar de lado las preocupaciones. Es el estado ‘zen’ que muchos anhelan y que no consiguen. Lo que está claro es que la cosa se complica cuando el vecino pone reggaetón a todo volumen. A algunos les invita a bailar, mientras que a otros les puede resultar de lo más molesto. También es cuestión del momento y del contexto. ¿Qué hacer en esa situación? Lo más normal es tocar la puerta del tipo de al lado, quejarse y pedir que baje la música. La opción más singular, sin embargo, es la que ha ideado un internauta argentino, nada más y nada menos que un dispositivo que usa la tecnología Bluetooth para noquear altavoces que emiten este estilo musical.

“Esta máquina se llama Reggaeton Be Gone, y quizá para explicar qué hace tenga que hablar primero de mi vecino”, ha comentado el inventor en un vídeo. “Resulta que tengo un vecino que suele escuchar esa música tan festiva y sincopada llamada reggaetón con un altavoz Bluetooth enorme pegado a mi pared. Me consta que la gente normal tocaría el timbre y solicitaría amablemente bajar el volumen o variar gustos musicales, pero como mis habilidades sociales son inferiores a mis otras habilidades se me ocurrió la idea de fabricar una máquina con inteligencia artificial capaz de reconocer cuándo suena el reggaetón en el altavoz de mi vecino y atacarlo vía Bluetooth”.

¿Cómo se hizo y cómo funciona Reggaeton Be Gone?

Para que funcionara, el primer paso fue descargar “temas representativos” del género, manipularlos y subirlos a la plataforma de machine learning Edge Impulse. “Si la inferencia supera un nivel de reconocimiento, por ejemplo 75% de certeza de que se trata de estilo preferido de mi vecino, la máquina envía múltiples peticiones y paquetes al altavoz, del cual tengo la dirección Mac, con el fin de desconectarlo o al menos interferir en el audio”. Según comenta, el nombre lo ha elegido en honor a un producto antiguo que servía para apagar televisiones molestas en lugares públicos.

En cuanto al hardware, montó el dispositivo en una Rasberry Pi 3, que tiene Bluetooth incorporado y se valió de otras piezas como una consola Behringer 302 con micrófono. “Entiendo que puede ser ilegal, pero por otro lado, escuchar reggaetón todos los días a las 9 de la mañana debería ser ilegal”, ha sentenciado. Al final del vídeo, prueba su invento y se demuestra que funciona. (MeriStation)

