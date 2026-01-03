Trump se jacta del ataque a Venezuela y confirma sus ambiciones petroleras

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 58 segundos

El presidente de EE. UU., Donald Trump, señaló este sábado que será Washington el que dirija la política en Venezuela hasta que la Casa Blanca considere puedan “hacer una transición segura”.

Las palabras de Trump fueron ofrecidas en una rueda de prensa desde la Casa Blanca, luego que en horas de la madrugada el propio mandatario estadounidense confirmara una serie de bombardeos contra Venezuela y el secuestro del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

“Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en EE. UU. y quieren regresar a su país como su patria. No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela”, expresó Trump, quien agregó que su Gobierno no va “a permitir que eso suceda”.

“Ya llegamos (…) y nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos hasta que, en esencia, podamos ejecutarlo, hasta que se produzca una transición adecuada”, resaltó Trump en compañía del secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros altos funcionarios de su administración.

“Gigantescas compañías petroleras estadounidenses” entrarán en Venezuela

Durante su discurso, Trump señaló que a partir del control político que asegura ejecutará en Venezuela, se dará paso a que las “gigantescas compañías petroleras estadounidenses” entren a explotar los recursos energéticos venezolanos.

“Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso. Un fracaso total durante mucho tiempo. No estaban extrayendo casi nada en comparación con lo que podrían haber estado extrayendo y lo que podría haber ocurrido. Vamos a tener a nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses. Las más grandes del mundo. Entrar, gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura que está muy dañada”, dijo.

Visitas: 6