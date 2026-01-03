Constatan daños en base militar La Carlota por ataques de EEUU contra Venezuela

Compartir en

Desde la base militar La Carlota, en el Estado Miranda, uno de los objetivos del ataque perpetrado por EE. UU. en horas de la madrugada de este sábado, se reportan daños considerables en la zona, dónde, según la información, hasta el momento fuentes autorizadas confirman los impactos de al menos tres misiles en los alrededores.

La corresponsal de teleSUR en Venezuela, Madelein García, mostró algunos de los estragos provocados por las detonaciones en uno de los tanques de defensa antiaérea que fue destruido. Destacó que equipos de bomberos se encuentran en el lugar en labores de recogida de árboles caídos y otros escombros para despejar las vías aledañas y evitar así accidentes.

La reportera se trasladó también a los dormitorios, impactados por la onda expansiva del misil que destrozó el vehículo armado. En el lugar se visualizaron cristales rotos y algunas estructuras colapsadas a causa de la explosión.

Según informó desde el terreno García, afortunadamente en el momento del desastre no se encontraba personal emplazado en el área devastada, los cuales, en su mayoría, se encontraban desmovilizados como parte de las fiestas decembrinas. De acuerdo al pase no se reportaron personas heridas en el sitio.

