Hoy Mesa Redonda Especial: El artero ataque yanki contra Venezuela

Reconocidos analistas y periodistas comparecerán hoy a las 6 pm en una emisión especial de la Mesa Redonda para valorar los graves y arteros ataques militares de EEUU contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Cubavisión, Cubavisión Internacional, Radio Habana Cuba, el canal de YouTube y la página de Facebook de la Mesa Redonda transmitirán este programa a las seis de la tarde.

