Foto: Abel Padrón Padilla
Preside Díaz-Canel acto de respaldo a Venezuela en La Habana

Cubadebate
Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, encabeza hoy, en la Tribuna Antimperialista de La Habana, el acto de denuncia a los ataques estadounidenses contra Venezuela, perpetrados en la madrugada de este sábado.

En esta acción de condena participan también los miembros del Buró Político del Comité Central del PCC Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, entre otros.

Foto: Abel Padrón Padilla
Cubadebate

Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba. Agrupa a periodistas cubanos y de otras nacionalidades en torno al Círculo de Periodistas contra el Terrorismo

