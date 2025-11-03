Trump planifica una misión contra los carteles en México con un posible despliegue militar, según medios

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos

Las primeras etapas de preparación ya están en marcha, lo que incluiría operaciones terrestres en México, informa la cadena de televisión NBC, citando a dos funcionarios estadounidenses actuales y dos exfuncionarios familiarizados con el asunto. Al mismo tiempo, continúan los debates sobre su alcance y aún no se ha tomado una decisión final.

“La Administración Trump planea una nueva misión en México contra los carteles, según funcionarios actuales y antiguos de EEUU. La operación incluiría tropas estadounidenses en suelo mexicano, atacando laboratorios de drogas y líderes de carteles, según los mismos funcionarios, aunque un despliegue no es inminente”, señala el medio.

NBC destaca que la posible misión que utilice fuerzas de EEUU para atacar objetivos de los carteles de droga dentro de México abriría un nuevo frente en la campaña militar de Trump contra los carteles en el hemisferio occidental. Hasta ahora, su Administración se ha centrado en Venezuela y en llevar a cabo ataques contra presuntos barcos del narcotráfico.

Si la misión recibe la luz verde definitiva, indicaron las fuentes de NBC, la Administración Trump planea mantenerla en secreto y no publicitar las operaciones asociadas, como se ha hecho con los recientes bombardeos a barcos sospechosos de transportar drogas.

EEUU lleva a cabo una campaña militar en el Caribe, alegando que combate el tráfico de drogas. Desde agosto, ha desplegado tres buques con 4.000 soldados en aguas cercanas a Venezuela.