Trump anuncia que se reunirá con Putin el 15 de agosto en Alaska

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó a través de su cuenta en la plataforma Truth Social algunos detalles sobre el próximo encuentro que mantendrá con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

“La tan esperada reunión entre yo, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el gran estado de Alaska. Próximamente, se ofrecerán más detalles. Gracias por su atención”, escribió.

Previamente, Trump adelantó que “habrá intercambio de territorios para beneficio de ambos“, esto al referirse al conflicto ucraniano.

“Creo que el presidente Putin quiere la paz y Zelenski quiere la paz”, agregó.