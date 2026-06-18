Transformaciones en Cuba son para preservar la Revolución, aseguran

Presidencia informó en su cuenta de Facebook que el miembro del Buró Político del PCC afirmó que Cuba “es un Estado que resiste y busca alternativas”.

Morales subrayó que el Partido seguirá siendo lo más revolucionario dentro de la Revolución y la unidad seguirá siendo “nuestra respuesta”, ante las pretensiones imperiales de destruir la Revolución.

Por su parte, el primer ministro de la isla, Manuel Marrero, expuso detalles de las transformaciones anunciadas días atrás por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que permitirán al país avanzar en medio de las complejas dificultades por el arreciamiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético.

Marrero señaló que estas abordan asuntos como la gestión de los actores económicos, el sistema de planificación de la economía, el redimensionamiento del sector presupuestario, y la autonomía municipal.

Asimismo, puntualizó, el desarrollo energético, la recuperación agrícola; transformaciones sociales, laborales y salariales; la modernización del sistema bancario y financiero, cambios en el sistema tributario, en la inversión extranjera, entre otros.

El Jefe de Gobierno destacó que las propuestas conciben cambios profundos, en correspondencia con el Plan Económico y Social del Gobierno 2026.

Ratificó, que las medidas “no constituyen una desviación del proyecto socialista; por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo”, aseveró.

Este encuentro partidista comenzó en horas de la tarde de este miércoles con la presencia del Buró Político del PCC y está encabezado por su Primer Secretario y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel.

Entre los cambios anunciados por el jefe de Estado cubano están la eliminación de la obligatoriedad de realizar operaciones de importación y exportación a través de empresas estatales, lo que permitiría una participación más directa de los actores económicos.

Se prevén incentivos arancelarios para la importación de materias primas destinadas a la producción nacional y una reorganización de las cadenas logísticas para favorecer las exportaciones y la captación de divisas; mayor autonomía para las empresas estatales, que podrían definir sus propios sistemas salariales y ampliar sus facultades comerciales.

De igual manera, las propuestas otorgan mayores competencias a los municipios para gestionar divisas, autorizar negocios y participar directamente en actividades de comercio exterior, así como se impulsa una reforma institucional que reduciría el número de ministerios de 27 a 21.