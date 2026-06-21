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Eterno reconocimiento del Minint al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

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Los integrantes del Ministerio del Interior expresan sus más sentidas condolencias y el eterno reconocimiento al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Héroe de la República de Cuba y del Trabajo, fundador del Minint y uno de sus jefes más queridos a lo largo de estos 65 años.
En el corazón y en cada acción de los combatientes del Minint que él forjó con su inteligencia y su firmeza vivirá por siempre el Asaltante al Cuartel Moncada, el expedicionario del Granma, el combatiente del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, segundo jefe de la Columna Invasora No. 8 Ciro Redondo y protagonista, junto al Che, en la Batalla de Santa Clara.

Para generaciones de jefes y oficiales su legado y su ejemplo sembró en nuestras filas la admiración y el repeto hacia el jefe protagonista en la primera línea de combate, marcada por la convicción, el sacrificio, el deber, la disciplina, la coherencia y la entrega total al Partido, a la Patria y su independencia.

Supo ganarse con su constancia la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria, al Comandante en Jefe y al General de Ejército.

Gloria eterna al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.

Hasta la Victoria Siempre

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Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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