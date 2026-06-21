Díaz-Canel: «La partida física del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre»

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 34 segundos

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó este domingo en su cuenta en X su profundo dolor por el fallecimiento del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez.

La partida física del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre, escribió el mandatario en la red social.

«Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria», continuó en su mensaje.

Para el Presidente cubano, «cada acto de la vida del Comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de #Fidel y #Raúl, a sus compañeros de lucha y al Programa del Moncada, cuya esencia justiciera defendió desde el asalto a la fortaleza de la dictadura en 1953 hasta el último aliento de su ejemplar vida este Día de los Padres, que se nubla con el dolor de su partida».

¡Hasta la victoria siempre, Comandante!, concluyó en su mensaje.

Visitas: 12