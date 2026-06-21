Cuba de luto por fallecimiento del Comandante Ramiro Valdés

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Cuba vive hoy una jornada de luto tras el fallecimiento del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, ocurrido en horas de la mañana de este domingo.

En horas de la tarde, la dirección del Partido, el Estado y el Gobierno comunicaron oficialmente la noticia y destacaron la brillante trayectoria del histórico dirigente revolucionario, asaltante al Cuartel Moncada, expedicionario del Granma, combatiente del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra y segundo jefe de la columna invasora No. 8 Ciro Redondo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, trasladó en nombre de los diputados «las más sentidas condolencias» ante la partida de quien calificó como «ejemplo de entrega y compromiso con la Patria y la Revolución».

Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero expresó su «profunda tristeza» y destacó que fue «un enorme privilegio trabajar junto a él y contar con sus enseñanzas en los últimos años».

El secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales, afirmó que la partida de Valdés deja «un profundo dolor que se revierte en la determinación de continuar defendiendo la Revolución».

Asimismo, el canciller Bruno Rodríguez calificó a Ramiro Valdés como «uno de los dirigentes más abnegados, destacados y reconocidos de la Revolución Cubana» y aseguró que «seremos siempre fieles a su legado».

El Comandante de la Revolución, merecedor del respeto y la admiración del pueblo cubano por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria, dedicó su vida a la defensa de la Patria con absoluta lealtad a Fidel y Raúl Castro.

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Entrevista (En Persona, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez…) tomada de Cubadebate.

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