Transcurre en Faro Luna el Grand Prix Cubano de Fotografía Subacuática 2025

Desde el 8 hasta el 13 de noviembre se realiza el Grand Prix de Fotografía Subacuática en Cienfuegos. Un evento que une a destacados fotógrafos cubanos y foráneos. Para conocer los detalles de lo que acontece, el Periódico 5 de Septiembre conversó con Ernesto Manzanares López, director de la Náutica de Faro Luna, lugar cede del evento.

El entrevistado señaló que en este Grand Prix Cubano de Fotografía Subacuática 2025 participan un total de 12 fotógrafos, cuatro canadienses y ocho cubanos, en el caso de estos últimos, asisten los ganadores de todos los eventos de fotografía que se han realizado a lo largo del año en el país. No se compite por categoría.

Añadió que los premios serán para las diez mejores fotografías del evento, un Gran Premio a la fotografía que más puntos acumule y al fotógrafo máximo acumulador, por la totalidad de puntos dentro de todas las imágenes que se entreguen. El evento cuenta con seis sesiones de competencia. Las premiaciones tendrán lugar el miércoles 12 por la noche, en el Hotel Faro Luna, durante la clausura. La despedida se realizará el miércoles 13”.

Una vez más se reúne la familia del buceo en la provincia de Cienfuegos, para disfrutar de la belleza y diversidad de sus fondos marinos.

