Tiro deportivo en Cienfuegos: mejores condiciones y por mejores resultados

A pesar de enfrentar innumerables limitantes año tras año, el tiro deportivo cienfueguero, paso a paso, ha logrado ir mejorando posiciones en los principales eventos de cada período.

En 2024 la disciplina concluyó en el noveno lugar general de los Juegos Escolares. La nota llamativa llegó en la pistola femenina, modalidad donde las nuestras lideraron por equipos y alcanzaron una medalla de plata individual, por intermedio de Melany Abreus Blanco.

Acerca de la actual etapa de preparación conversamos con Sael Rodríguez Rodríguez, reconocido entrenador que desde hace varios años lleva las riendas de las pistoleras cienfuegueras.

“Comenzaré diciéndote que la aspiración es mantener esa primera plaza nacional por colectivos. Y mejorar el color de la presea individual. Melany lleva tres años en el podio, pero no ha podido alzarse con el oro. Este es su último año en la categoría escolar y opinamos que posee todas las herramientas y potencialidades para liderar su competencia.

Ya que hablamos de Melany, es válido informar que por estos días tomó parte en el torneo clasificatorio para los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, y alcanzó una de las plazas para ese evento. ¿Cómo llegó la noticia?

Lógicamente, resultó muy reconfortante para todos, pues es el premio a su esfuerzo y resultados. Siempre confiamos en su nivel y en los días previos al certamen había estabilizado mucho sus puntuaciones. A la postre, consiguió 539 puntos, récord en lo personal, que le permitió ubicarse en el lugar 13, dentro de los 17 que otorgaban boleto a esa cita, a celebrarse en el mes de agosto.

“Pasando a la actual etapa de preparación, hoy contamos con un grupo de cierta experiencia competitiva, donde destacan algunas de las atletas que lograron el primer lugar por equipos en 2024. En sentido general nos encontramos en mejores condiciones que años atrás. Desde el inicio hemos podido contar con un número considerable de municiones (pellets) que la Eide nos facilita a través de su convenio con la Asociación de Combatientes, existe el CO2, necesario para las armas de aire comprimido, y ya te contaba que hemos incrementado el arsenal de pistolas. Llegaremos en mucha mejor forma al evento nacional, de ahí nuestra meta de ir por resultados superiores”.

Las atletas muestran el mismo optimismo. Melanie Parrondo, una de las monarcas nacionales, reconoce que “esta vez todo ha comenzado muy bien, con nuevas armas y municiones, elementos que nos permiten realizar una preparación idónea. El objetivo no puede ser otro que retener ese primer puesto, y luchar una medalla individual”.

Por su parte, María Fernanda Rodríguez, de nueva incorporación, confiesa que su aspiración es incluirse en el equipo que representará a Cienfuegos en los Juegos Escolares.

“Gracias a la mejoría en las condiciones de entrenamiento, he progresado mucho y mejorado mis puntuaciones. Recientemente protagonizamos un tope con nuestras similares de Villa Clara y alcancé un segundo lugar, resultado que me proporcionó un impulso para seguir esforzándome en aras de cumplir mis metas. Soy consciente de que hacer el grado será complejo, pues aquí hay excelentes pistoleras, pero no cejo en el empeño. Quiero asistir a ese evento nacional y aportar a mi selección. No puedo dejar de mencionar a Sael, nuestro entrenador, un técnico muy profesional con quien todos los días se aprende algo nuevo. A él le debemos los resultados de la pistola femenina, por su dedicación, entrega y compromiso”.

El fusil para juveniles vive un panorama diferente. En 2024 sólo pudo sumar un octavo puesto en la modalidad mixta a diez metros, pues un repentino “malestar de salud” (que afectó a atletas de varias provincias) impidió a los nuestros terminar el resto de sus competencias.

No obstante, para Leosbel Chang López, su entrenador, este año pudieran llegar noticias más satisfactorias.

“Es cierto que esta vez la preparación ha comenzado con mejor cara, pero a nosotros sí nos afecta el estado del armamento, obsoleto y en mal estado técnico. Tenemos los pellets, pero son de fabricación cubana, cuya aleación de plomo no es la más idónea para nuestro deporte.

“Sin embargo, estamos trabajando muy fuerte, casi todo el equipo repite del año anterior, por lo que posee la experiencia competitiva, y nos trazamos como meta, al menos, estar entre los ocho primeros del país, aunque claro que iremos por mejorar el resultado”.

Para concluir conversamos con Eduardo Capote Blay, desde hace buen tiempo comisionado de tiro deportivo en la provincia, habitual rol al que ha sumado en los últimos cursos también el de comisionado de tiro con arco.

“Llevas años vinculado a nuestra labor y has podido constatar que las condiciones han mejorado en este inicio de curso. Solo quiero agregar que la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana también nos poya en la reparación y el mantenimiento de esos fusiles, con los cuales, sin ser lo mejor, podemos llevar a cabo la preparación.

“Algo que nos golpea sobremanera es la insuficiente fuerza técnica. Sabes que aquí llegamos a tener un colectivo de primerísimo nivel, del cual apenas nos queda Sael, pues el éxodo de entrenadores ha sido increíble. A nuestro favor tenemos que este año se nos gradúan en la Universidad tres ex atletas, los cuales ya llevan un tiempo incorporados a esta función. Ahora con más experiencia pueden aportar mucho más. El resto: dejando el alma aquí en el campo de tiro con las piezas que tenemos. Hasta yo he tenido que venir y ponerme a transmitir mis conocimientos. No podemos dejar de mencionar la ayuda que recibimos de Humberto Pérez Toledo, Gloria Deportiva y toda una personalidad en la pistola. Así marchan las cosas, y puedes estar convencido de que el tiro mejorará de dos a tres lugares en el escalafón general. Ese es el objetivo”.

