Ticket alerta sobre suplantación de identidad con falsa aplicación para venta de combustible

La plataforma Ticket emitió una advertencia a sus usuarios sobre la existencia de una aplicación fraudulenta denominada Apk Tiket, que utiliza indebidamente la imagen oficial de la entidad para simular la venta de combustible desde el exterior.

Desde Ticket aclaran que esta aplicación no es oficial, no guarda relación con su sistema de trabajo y forma parte de un intento de estafa.

Puntos clave de la advertencia:

No se solicitan pagos en divisas. Los únicos cobros autorizados son los correspondientes a planes de suscripción en moneda nacional, a través de las pasarelas oficiales Enzona y Transfermóvil.

· Datos legítimos que solicita Ticket para el servicio de venta de combustible: nombre, apellidos, carnet de identidad, correo electrónico, número de teléfono, y datos del vehículo o equipo (circulación, ID de planta eléctrica o VAP).

· Recomendaciones: No proporcionar información personal ni financiera en sitios no oficiales, y alertar a familiares y amigos sobre esta suplantación.

· URL oficial: https://ticket.xutil.net

Ticket insiste en que la población verifique siempre la dirección web y desconfíe de aplicaciones o páginas que prometan venta de combustible con pagos en divisas o fuera de los canales establecidos.

