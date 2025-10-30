Son del bloqueo

Compartir en

Por: Nicolás Guillén

Kennedy con su bloqueo /Nos quiere cerrar el mar, /Quenedí, quenedá, /Afeitar a los barbudos, /Volvernos a esclavizar. /Quenedí, quenedá, ¡qué bruto que es el Tío Sam! /Quenedá.

Ni un paso atrás, compañeros, /Amigos, ni un paso atrás, /Quenedí, quenedá, /Plomo y plomo al enemigo, /Plomo y plomo y nada más. /Quenedí, quenedá. /¡Que bruto el Tío Sam! /Quenedá.

Martí quiso a Cuba libre /Y Fidel dijo: ¡Ya está! /Quenedí, quenedá, /Con bloqueo o sin bloqueo /Libre por siempre será. /Quenedí, quenedá, /¡que bruto que es el Tío Sam! /Quenedá.

¡Lárgate, yanqui, de aquí! /Quenedí. /¡Déjanos, Kennedy, en paz! /Quenedá. /Porque si no vas a ver, /Vas a ver, /El plomo que lloverá. /Ay, vas a ver /El plomo que lloverá. /Quenedá.

