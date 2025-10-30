Defensa de la nación

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 19 segundos

Por: Ángel Augier

Sufre el imperio criminal un sueño, /que padece aún más cuando delira: /robarle a Cuba el aire que respira/ e imponerle al águila por dueño.

Más vale que abandone tal empeño, /pues si fuera verdad y no mentira, /Cuba se convirtiera en una pira /por reducir cada invasor a leño.

El fuego sirve a Cuba en su destino /de fundir vida nueva en el camino /del ser humano que trabaja y crea, /y prefiere cumplir cada mañana /esa función de dignidad humana /de ennoblecer con su función la idea.

Visitas: 0