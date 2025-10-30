Mesa Redonda especial con el presidente: Actualizan situación en Cuba tras el paso de huracán Melissa (+ Video)

El presidente, en su intervención, enfatizó en la expresión de que “Estamos vivos”, la cual escuchó esta mañana al periodista Dairon Chang en una transmisión desde Santiago de Cuba.

Y es que nuestro triunfo es la vida. Que la población de las provincias orientales haya resistido sin pérdidas de vidas humanas hasta ahora ese brutal ataque del huracán Melissa, no es un milagro. Todo es resultado de un proceso de preparación, de organización, de disciplina, de solidaridad, donde ha prevalecido la unidad y la voluntad absoluta de un pueblo en revolución, de poner la vida humana por delante de todas las prioridades.

Fíjense que cada vez que un dirigente ha explicado algo, cada vez que alguien de los que está al frente de una tarea explica siempre su primer pensamiento está en la población. Incluso, viviendo bajo las condiciones de otro huracán, que ya dura más de 60 años, que es precisamente ese bloqueo recrudecido que nos siguen imponiendo.

Nuestro triunfo es la vida, que la población de las provincias orientales haya podido llegarse a proteger del golpe de Melissa, y es también la vida de toda la nación defendida ayer y hoy sin miedo, frente a un imperio mentiroso y cínico. Hoy se le dijo al imperio en Naciones Unidas todas las verdades de Cuba. Y la dijo nuestro canciller en representación del pueblo cubano pero también lo dijeron los representantes de otros países. Un imperio mentiroso, cínico que nos desprecia y que desprecia incluso a las Naciones Unidas.

Allí se le ha dicho toda la verdad: la ha dicho Cuba, otros países y la ha respaldado el mundo. La AGNU, al mismo tiempo que nuestro pueblo libraba el más mortal de los huracanes, se libraba la batalla cubana contra los demonios de un imperio que está en decadencia y que también venció la vida porque así se deben leer los números de la votación hoy en la Asamblea General: 165 a favor, y ahí está recogida la dignidad del mundo. 7 en contra, que son los que están muy pegados al pensamiento fascista que prevalece hoy en el mundo y 12 abstenciones que habría que ver las causas por las que un grupo de países no tiene la decisión de votar con justicia. En esos números se puede ver a un imperio usando la fuerza y el poder abusivo e inmoral de todos los imperios en la historia de la humanidad.

Pero esa votación también muestra la decadencia de su poder. Es más, quienes esta vez acompañaron al gobierno de Estados Unidos en su obsesionada guerra contra Cuba, nada menos que junto al genocida gobierno de Israel, deberían esconderse de la vía pública si de verdad tuvieran vergüenza. Todos saben, además, como se obtuvieron algunos de esos votos, porque siempre hay sumisos, entusiastas, como esos que prometen hacer su país grande de nuevo a imagen y semejanza del dios al que ya han elegido servir y sabemos bien de quién estamos hablando. Están también aquellos que se encuentran bajo e peso de las necesidades económicas que escogieron abstenerse.

Cuba, el pueblo cubano, todos sabemos muy bien cuánto cuesta enfrentarse a las políticas del imperialismo yanqui. Y ante situaciones como estas nosotros nos seguimos reafirmando en nuestras razones porque nosotros tenemos la razón. Y la verdad y la razón a la larga, siempre triunfan.

Por eso no tengo ninguna duda al afirmar que otra vez vencimos, aunque contra toda lógica las ratas que se mueven en la alcantarilla de los medios tóxicos de la Revolución en las redes están diciendo lo contrario porque no soportan el golpe de la dignidad cubana en esa votación de hoy.

También nos dijeron en las horas previas a Melissa, fue realmente patético ver a esos increíbles del deshonor, carroñeros, buscando de qué agarrarse para sostener su etiqueta de estado fallido para Cuba, mientras solo podían mostrar imágenes de movilización popular.

Hoy todavía lo que están buscando es saber si hay algún fallecido, y desacreditar todo su trabajo. Y yo no dudo, puede haber algún fallecido y lo vamos a informar con toda honestidad, porque esto fue un evento de una enorme envergadura. Pero que estén pensando o buscando en el dolor del pueblo el argumento para tratar de desmoralizar, para tratar de desunir, para tratar de desacreditar lo que ha hecho este país con su heroico pueblo, muestra la verdadera calaña.

Cuba ha sido responsable de estas dos victorias en este día desbordado de desafíos. Pero sí hay un Partido donde se unen todas las fuerzas de la Revolución. Nuestro pueblo, las instituciones nacionales y locales, Las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, las organizaciones políticas, de masas y sociales; y eso conforma una red social verdaderamente poderosa porque no se cae cuando falla internet.

Esa red siempre está con su fuerza ahí, porque esa fuerza es la fuerza de nuestro pueblo. Todas esas fuerzas se integraron como siempre en equipos multidisciplinarios, que dirigidos por compañeras y compañeros del Consejo de Defensa Nacional acompañaron a las autoridades de los territorios amenazados desde los días previos.

Y quiero aclararlo: desde los días previos salieron compañeros de la dirección del país a trabajar de conjunto con los territorios como una avanzada del Consejo de Defensa Nacional. Y estuvieron durante la larga noche del 28-29 de octubre y permanecerán en esas provincias mientras sea necesario.

Por mencionarlos, esos equipos están integrados en Las Tunas por Maryde Fernández, vicejefa del Departamento Ideológico y el ministro de Educación Superior Walter Baluja; en Holguín está Emilio Lozada García, que es el jefe del departamento de Relaciones Internacionales del CCPCC y el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz. En Granma está Julio César García, jefe de la oficina de atención a los Órganos del Poder Popular, del estado y del sector jurídico; y Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas.

En Santiago de Cuba está Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado y jefe del departamento Económico Productivo, y José Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro. Y en Guantánamo está Yudí Mercedes Rodríguez Hernández, miembro del secretariado y jefa del departamento de atención a los servicios. También el viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el General Legrá está en las provincias orientales.

Lo que han podido hacer esos equipos junto a las autoridades y con elevada participación popular en cada provincia se puede resumir en tres ideas fundamentales: esfuerzo heroico, dirección responsable, seria e inteligente y una elevada sensibilidad humana.

Hemos vivido, compañeras y compañeros, y seguramente seguiremos viviendo según las consecuencias y los efectos de este huracán, es que no ha pasado el peligro. Todavía no ha pasado el peligro. Los vientos fuertes y las lluvias sobre mojado que ha dejado atrás el huracán; las aguas desbordadas de su cauce; los árboles y los postes derribados; la contaminación que se genera en esa circunstancia, todo eso puede favorecer a que se proliferen daños, enfermedades e incluso pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales que se preservaron en el peor momento y que los podíamos perder si hay una negligencia, si hay una imprecisión.

Ahora es importante hacer el levantamiento que se ha orientado de todas las afectaciones. Sanear y controlar la situación epidemiológica, establecer los servicios de energía, comunicaciones, agua potable. Cumplir con un retorno responsable y ordenado de los evacuados a sus lugares de residencia. Cuando se oriente, retomar los servicios de salud y educación a todos sus niveles, garantizar la producción y distribución de los alimentos, salvar todo lo salvable de la zafra del azúcar y del café.

Y sobre todo de la zafra azucarera que está en preparación para la próxima contienda; reestablecer los servicios de trámites a la población y comenzar el rescate de la infraestructura dañada, sobre todo de las viviendas.

La tarea más dura está por empezar que es la recuperación. Un día como hoy la vida en Cuba triunfó dos veces, pero para los revolucionarios (como he dicho otras veces) cada meta es otro punto de partida. En cuanto se abran las vías aéreas y terrestres vamos a estar en las provincias orientales, o más exactamente, pare decirlo, mañana estaremos en las provincias orientales.

Como secretario del Partido que fui de dos provincias y tuve la oportunidad de prepararme y formarme en esa experiencia sé lo que entraña enfrentar y vencer el desafío de un ciclón de gran envergadura. Y sé, por esa misma experiencia, cuán largo y duro resulta el camino de la recuperación. Pero le puedo asegurar a todas las compañeras y compañeros que hoy están al frente de la dirección de las provincias afectadas que van a tener todo el apoyo de la dirección del país.

Que nos sentimos continuadores de la obra de Fidel y Raúl, creadores, constructores y defensores de la Revolución que nos une y enorgullece. Hoy todos somos Fidel y Raúl. Hoy todos somos el Partido de la unidad defendiendo la vida. Nuestro mayor reconocimiento en un momento como este a los que las provincias orientales enfrentaron a Melissa y a los que en Naciones Unidas enfrentaron al imperio.

Vencer esas batallas es solo la obligación de seguir venciendo las que vienen.

Viva la vida.

Patria o Muerte. ¡Venceremos!