Destacan en México rechazo en ONU a bloqueo de EEUU contra Cuba

La activista Ivón Guerra, miembro de la directiva de la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí, destacó hoy el rechazo de 165 naciones en la ONU al bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla.

“Pese a las inmensas presiones que ha empleado Estados Unidos con métodos poco diplomáticos, el gobierno de ese país no pudo impedir la condena de 165 países del mundo por este bloqueo genocida que aplica al pueblo de Cuba de manera ilegal”, dijo en diálogo con Prensa Latina.

Consideró que la mayor de las Antillas “ha vencido de manera abrumadora” y “está firme y resiste”.

La votación, realizada cada año desde 1992 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ocurrió la víspera en medio de una fuerte campaña de presión de Estados Unidos sobre otros países para cambiar su postura de apoyo a la nación antillana.

En esta oportunidad hubo 165 naciones (entre ellas, México) a favor de la eliminación de ese cerco, siete votos en contra y 12 abstenciones.

Según expuso en ONU el canciller cubano, Bruno Rodríguez, la isla no se rendirá y persistirá en denunciar la infamia y el atropello del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington desde hace más de seis décadas.

De acuerdo con los más recientes datos, el cerco causó perjuicios estimados en siete mil 556,1 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero último, un incremento del 49 por ciento frente al lapso anterior.

Considerado el principal obstáculo al desarrollo de Cuba, solo en el sector de la salud esa política dejó pérdidas de casi 300 millones de dólares en un año, mientras el impacto en el ámbito energético superó los 496 millones debido a las restricciones para importar combustibles y piezas de repuesto.

