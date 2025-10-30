Xi a Trump: China tiene la capacidad de enfrentar riesgos y desafíos

Compartir en

China nunca ha tratado de desafiar o sustituir a nadie, el éxito del país es concentrarse en gestionar su propios asuntos, subrayó hoy el presidente Xi Jinping a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«La economía china es como un océano, con una escala, una resiliencia y un potencial considerables. Tenemos la confianza y la capacidad necesarias para hacer frente a diversos riesgos y desafíos», agregó.

Durante su encuentro en Busan, Corea del Sur, Xi explicó a Trump los logros económicos registrados en el país en este mismo año pese a los desafíos externos e internos, entre ellos un crecimiento de 5,2 por ciento en los primeros nueve meses y un incremento del cuatro por ciento en comercio exterior.

«Durante más de 70 años, nos hemos adherido a un plan coherente, con sucesivas generaciones que han construido sobre los esfuerzos de las anteriores», apuntó.

Según el mandatario, China profundizará aún más la reforma en todos los ámbitos y ampliará la apertura, esforzándose por promover el desarrollo integral de las personas y la prosperidad común lo cual abrirá mayores oportunidades de cooperación con Estados Unidos.

«Los lazos económicos y comerciales deben seguir siendo el contrapeso y el motor de las relaciones bilaterales, y no obstáculos o puntos de conflicto. Ambas partes deben centrarse en el panorama general, dando prioridad a los beneficios a largo plazo de la cooperación en lugar de quedar atrapadas en un círculo vicioso de represalias», subrayó.

Xi Jinping instó a los equipos negociadores a continuar las discusiones bajo los principios de igualdad, respeto mutuo y reciprocidad, al tiempo que los llamó a reducir progresivamente la lista de cuestiones y ampliar al mismo tiempo el alcance de la cooperación.

«Las perspectivas de cooperación son prometedoras en ámbitos como la lucha contra la inmigración ilegal y el fraude en las telecomunicaciones, la lucha contra el blanqueo de capitales, la inteligencia artificial y la respuesta a las enfermedades infecciosas», agregó.

También abogó por estrechar la comunicación y el diálogo a todos los niveles, así como aumentar la coordinación en foros regionales e internacionales.

De acuerdo con la prensa china, Trump declaró que era un honor reunirse con el presidente Xi Jinping.

«China es una gran nación y el presidente Xi es un líder respetado y magnífico, además de un buen amigo mío desde hace muchos años. Nos llevamos muy bien. Las relaciones entre Estados Unidos y China siempre han sido buenas y serán aún mejores en el futuro», aseveró el republicano.

Luego de esta reunión, el Ministerio de Comercio de China confirmó un acuerdo alcanzado con la parte estadounidense que contempla la eliminación y/o suspensión de aranceles y otras medidas de represalia derivadas de la guerra comercial entre los dos países.

