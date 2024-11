Sismo de seis grados fue perceptible en la región oriental de Cuba

• Elaborar un plan de contingencia, con sus familiares o vecinos, el cual permita precisar las acciones a realizar por cada integrante de la familia o comunidad.

• Seleccione un lugar abierto y seguro donde acudirán después del sismo.

• Para un rápido desalojo debe saber donde están colocadas las llaves de la puerta de salida.

• Prepare una mochila que incluya un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, destapador de latas, agua potable, radio, linterna, pilas y un pito para enviar señales de auxilio.

• Ubique, visualmente, las salidas más seguras para el escape, y de ser posible señálelas.

• Asegure y/o reubique los objetos pesados que puedan caer, tales como computadoras, lámparas bibliotecas, cuadros, ventiladores, televisores, etc.

Durante un sismo

• Reaccione con serenidad y tranquilice a las personas que estén a su lado.

• Si está bajo techo protéjase debajo de una mesa, escritorio, pupitre o cama resistente.

• Si no hay muebles, donde protegerse, ubíquese debajo de una viga, al lado de una columna o en una esquina de la edificación en posición fetal.

• Retírese de ventanas, espejos o puertas de vidrios.

• Si está en un lugar muy concurrido (cine, teatro, el metro, etc), no se desespere ni corra hacia las puertas, ya que muchas personas se harán daño al tratar de salir al mismo tiempo.

• Si está en la playa, salga del agua rápidamente, retírese de la orilla y sitúese en un sitio elevado, a una distancia de al menos 300 metros, pues pudieran ocurrir grandes marejadas.

• Si está en una silla de ruedas y bajo techo, ubíquese debajo de una viga, al lado de una columna o en una esquina. Luego frene las ruedas y cubra su cabeza con los brazos.

Después de un sismo

• Active el plan de emergencia.

• Al finalizar el movimiento, desaloje con prontitud y en orden a las personas de las escuela, casa, o lugar de trabajo.

• No use los ascensores, recuerde que puede quedar atrapado. Utilice las escaleras.

• Procure no caminar descalzo.

• Encienda la radio para escuchar las recomendaciones de las autoridades y acátelas.

• Colabore en el rescate de los heridos.En caso de quedar atrapado, mantenga la calma.

• Pida ayuda en voz alta o ayudado por algún instrumento que genere ruido y alerte.

• Esté preparado para los sismos secundarios conocidos como réplicas.