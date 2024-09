Simetría entre Plan Cóndor contra Allende y guerra ciberfascista contra Maduro

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 9 minutos, 48 segundos

Claves para entender la simetría entre el Plan Cóndor contra el presidente mártir Salvador Allende en Chile y la guerra ciberfascista contra Nicolás Maduro en Venezuela

Cada vez que un nuevo aniversario del golpe de Estado contra el presidente mártir Salvador Allende en la Chile de 1973 nos convoca, surgen desde lo más diverso del pensamiento socialista latinoamericano, interrogantes y reflexiones que intentan descifrar y en situaciones más osadas, tratar de despachar con asombrosa ligereza, un hecho histórico que hubiese precipitado y en términos dialécticos hubiese agudizado las enormes contradicciones de un viejo orden mundial que evidenciaba síntomas inequívocos de desgaste, de resquebrajamiento como consecuencia directa de conflictos geopolíticos de gran intensidad en el medio oriente por el control de la energía fósil, la inminente victoria en la lejana Asia de movimientos de liberación nacional que posteriormente dieron paso a gobiernos de izquierda, disparando de esta manera las alarmas en el tablero geopolítico mundial que obligó a un reposicionamiento de la OTAN e impedir la expansión en Europa, Asia y África cuál fantasma que la recorre, del comunismo sino-soviético desde los inicios de la guerra fría, finalizada la segunda guerra mundial.

No obstante este sombrío panorama, en América Latina a finales de los años 60 y principios del 70 del siglo pasado, luego del triunfo armado de los ángeles barbudos de la revolución cubana con Fidel Castro al frente y a escasos 100 Km de las costas estadounidenses y el consiguiente surgimiento de la lucha armada en Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, México, Venezuela, Centroamérica entre otros, que amenazaba con extenderse a todo el continente; se había instaurado como elemento central de la política de seguridad nacional en todo el continente la vigencia de la Doctrina Monroe es decir América Para los Americanos…

Se crea el famoso Instituto del hemisferio occidental para la cooperación en seguridad con sede en el istmo de Panamá, que más tarde se convirtió en la temible escuela de las Américas como centro de adiestramiento en contrainsurgencia tutelada por el poderoso Ejército norteamericano para asegurar la promoción de la oficialidad latinoamericana alineada en la defensa de los intereses de Washington en la región y neutralizar el avance del comunismo en América latina, para lo cual se planificó la instalación y utilización del territorio para la operación de bases militares estadounidenses con la excusa de combatir el narcotráfico, la articulación desde el Dpto. de Edo gringo de las misiones diplomáticas como grandes centros de espionaje y conspiración para desestabilizar y derrocar gobiernos populares y progresistas. De igual manera se crea la alianza para el progreso, el establecimiento de la OEA como un ministerio de la colonia, así como el sostenimiento de cruentas dictaduras militares en el cono sur, Centroamérica y el apoyo a gobiernos con democracias liberales y corruptas que servían de fachada al gigantesco robo y apropiación de recursos naturales que abundan en la región para saciar la voracidad de las economías del llamado primer mundo. Amén del yugo ejercido por el FMI y el BM obligando y amenazando a los países de la región a contraer deudas externas impagables que se convirtieron en deudas eternas en beneficios de las oligarquías Pitiyanquis y en perjuicio de las inmensas mayorías de una suerte de ejércitos de pobres que deambulaban como parias por los países de la región.

¿Cuál era la situación interna que antecedió al golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile?

Salvador Allende Gossens electo presidente de Chile el 04 de septiembre de 1970 de la mano de la coalición de izquierda denominada Unidad Popular con la más alta votación (aunque la diferencia de votos con respecto al 2do fué de casi 40.000 votos), se impuso al ex presidente Jorge Alessandri del Partido Nacional y a Radomiro Tomic postulado por el Partido Demócrata Cristiano. Esta elección se vió precedida de una importante radicalización de la política interna de Chile, la cual se manifestó en el incremento de la tensión antes de los comicios. Según la constitución vigente, si ninguno de los candidatos obtenía la mayoría absoluta (como en efecto ocurrió), la elección final debería ser realizada por el congreso en Pleno entre los 2 candidatos que obtuvieran la más alta votación el 24 de octubre del año en curso. Antes de la esperada decisión del congreso, un comando paramilitar del grupo de extrema derecha Patria y Libertad secuestró y asesinó al comandante en jefe del ejército, Gral. René Schneider, con el fin de evitar la inminente elección de Allende. El atentado produjo una gran conmoción publica, aunque no logro evitar que el congreso ratificara la elección de Allende como presidente de Chile por 153 votos contra 35 de Alessandri.

La situación política interna de gobernanza para la izquierda Chilena se vería muy comprometida en primer lugar, por la fuerte inversión privada internacional que caracterizó los dos últimos gobiernos que precedieron al gobierno de Salvador Allende y que seguramente ante la amenaza de grandes nacionalizaciones, expropiaciones y políticas de subsidio e inversión social se fugarían al extranjero, afectando en buena medida la producción de bienes y servicios nacionales y en segundo lugar, las heridas y fuertes divisiones a lo interno de la Unidad popular que representaba el antiguo FRAP (Frente de Acción Popular) de socialistas y comunistas, más el Partido Radical (PR), el Partido Social Demócrata (PSD), el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Acción Popular Independiente (API) todos tuvieron sus precandidatos, a saber: Salvador Allende por el PS, el poeta Pablo Neruda por el PC, Jacques Chonchol por el MAPU, Alberto Baltra por el PR y Rafael Tarud por la API. A Salvador Allende que sería el candidato definitivo, no le fué fácil conseguir la nominación como candidato de la Unidad Popular dado que pesaban sobre él sus 3 anteriores derrotas en el 52, en el 58 y en el 64 y muchos dentro de la coalición de fuerzas no creían en su propuesta de la vía pacífica al socialismo. Finalmente, y a pesar de las fracturas internas, dada su enorme popularidad y el apoyo clave del poeta Pablo Neruda del PC, logro ser designado candidato de la UP. Todo esto significó la firma de un pacto de gobierno para administrar Chile desde un comité que tendría representantes de cada organización y cuyas decisiones de Estado debían tomarse por unanimidad. Esto sin duda complejizaba y ralentizaba la toma de decisiones por parte del presidente en temas sensibles para la sociedad chilena como se evidenciarían más adelante.

Aun cuando la situación política en la candidatura de la derecha chilena representada por el ex Pdte. Jorge Alessandri ( 3/11/58 al 3/11/64) del Partido Nacional y su programa económico liberal “La Nueva República” era más predecible puesto que venia de ser antecedida por el gobierno de Eduardo Frei Montalva (3/11/64 al 3/11/70), de acuerdo al informe Hinchey desclasificado de la CIA, Alessandri recibió casi 3 millones de $ de fondos provenientes del Dpto. de Estado de EE.UU. a través de Agustín Edwards dueño del diario El Mercurio y de la ITT dueña de un 70 % de la compañía de teléfonos de Chile para su campaña con la intención sesgada de detener el avance electoral de la vía chilena al socialismo, con olor a empanadas y vino tinto.

Llegó el 04 de septiembre de 1970 y con ello el despeje de la incógnita en la ecuación y de la incertidumbre que se prolongó hasta la 1:25 horas de la madrugada del sábado 05 de septiembre de aquel año de 1970 cuando se conoció que Allende había ganado con casi 40 000 votos de ventaja es decir 36,6 % contra 35,3 % del candidato Alessandri. Había triunfado contra todo pronóstico el proyecto de la Unidad Popular.

Han pasado 50 años del Golpe a Allende y los contextos han cambiado significativamente, ¿existen aproximaciones destacables de aquella experiencia Chilena al Socialismo y la Bolivariana actual?

Muchos son los factores a analizar cuando intentamos hacer un estudio comparativo o al menos aproximarnos a procesos históricos continuados con esporádicos sobresaltos que conducen a lugares comunes pero que deben generar lecciones aprendidas para no repetir errores. Escribió George Santayana en su celebrada obra la vida de la razón “La sociedad que no conoce su historia está condenada a revivirla”

Veamos en lo sucesivo el paralelismo partiendo de un análisis comparativo entre ambos procesos históricos.

Aspectos Geopolíticos y Económicos

Al momento de la victoria de Salvador Allende con la UP hace 51 años por la vía electoral, se inicia la aplicación de la doctrina de seguridad nacional por parte de EE.UU. para enfrentar la amenaza del comunismo en América Latina, se crea la alianza para el progreso para fortalecer la cooperación económica entre EE.UU. y América Latina y evitar una expansión de la influencia marxista en la región, se cambia la correlación de fuerzas en el continente a través de golpes de Edo e invasiones militares para proteger los intereses y la seguridad de EE.UU., de igual manera se impone a sangre y fuego el sistema económico neoliberal para garantizar el suministro seguro de materias primas y condenar a miles de trabajadores latinos a subsistir y de alguna manera forzándolos a emigrar de manera ilegal en masas a donde serán explotados, esclavizados y luego judicializados por las leyes sacrosantas del mercado y el capital.

-En el plano económico la estrategia contra el gobierno de la UP instrumentada por el secretario de Edo norteamericano Henry Kissinger desde la victoria de Allende fué hacer “chirriar” la economía en alianza con la oligarquía chilena, desabastecer y acaparar productos básicos de los anaqueles del país (alimentos, víveres, medicinas, bebidas, higiene, limpieza) a pesar de que la producción según las cifras del Banco Central de Chile para la época se mantenían altas. Boicot a la producción nacional, ataque a la moneda, bloqueo de la inversión extranjera y al sistema financiero nacional, planificación y ejecución del sabotaje eléctrico en 1972 que causo graves daños a la infraestructura y al aparato productivo.

La depauperación del salario de los trabajadores, la pérdida del poder adquisitivo y el financiamiento a través de fundaciones y partidos de la extrema derecha chilena a actividades insurreccionales y al paro nacional de trabajadores del sector público y privado, del sector transporte y otras áreas sensibles de la economía del país. El efecto y las consecuencias sobre la economía no se hicieron esperar y se produjo el desplome de la producción, importación, precarización de los salarios, caotización de los servicios públicos, parálisis generalizada, temor, desconfianza y zozobra…

Aspectos Mediaticos-Psicologicos

Sin lugar a dudas que ningún plan desestabilizador llevado a cabo por el imperialismo yanqui en territorio chileno tendría posibilidades de éxito sino lo transversaliza una política de ataque y agresión permanente a la psique de cada ciudadano, a la familia y a la sociedad chilena en su conjunto desde las grandes corporaciones mediáticas trasnacionales como se diseñó, se estructuró y se desarrolló durante 3 largos años para neurotizar, atemorizar y paralizar al pueblo chileno a través de ejércitos pagados de periodistas, medios, partidos de extrema derecha, iglesias, fundaciones, gremios, empresarios , universidades y todas las formas posibles de manipulación de la información, falseando la realidad y presentando a los líderes de la UP civiles y algunos mandos militares como corruptos, delincuentes, asesinos y cobardes como parte del caos y la debacle que encarnaba según su narrativa, el proyecto socialista abiertamente satanizado de Salvador Allende.

Basta revisar los documentos desclasificados por la CIA sobre la participación directa del gobierno de los EE.UU. en el derrocamiento del gobierno de la UP y su Pdte. mártir Salvador Allende para corroborar el gigantesco apoyo logístico y financiero dado a los dueños de medios de comunicación impreso como el Diario El Mercurio del millonario empresario chileno Agustín Edwards por centenares de millones de $ para dirigir toda la campaña mediática de satanización que jamás se halla estructurado contra gobierno alguno de la región. Pero la experiencia chilena en los 70 del siglo pasado no solo es relevante por el bloqueo y el golpe de Estado gestado, financiado y planeado por EE.UU., sino porque la administración de Allende apostó en su momento por un proyecto político, tecnológico y social paradigmático a nivel regional y mundial: El proyecto Cibersyn El proyecto Cibersyn también conocido como Cibernetics Synergy ó para otros el Internet de Allende, fue una iniciativa de planificación económica y estadal en Chile a través de la tecnología, el cuál buscaba proporcionar un sistema de información en tiempo real que permitiera a los planificadores gubernamentales recibir datos actualizados sobre la producción, distribución y otros aspectos económicos para administrar de manera eficiente una economía socialista en la medida en que se iban nacionalizando empresas estratégicas.

El proyecto creado para Chile por el joven de 26 años para entonces Ingeniero Fernando Flores, pronto encontró dificultades impulsadas por EE.UU., las cuales no solo incluyeron bloqueos tecnológicos y comerciales, sino también operaciones de espionaje y sabotaje para impedir su materialización.

Antes de que el proyecto pudiera llegar a su plena implementación, el golpe militar de 1973 derrocó al gobierno de Salvador Allende y puso punto final a la experiencia de Cibersyn en Chile, nada más y nada menos que utilizar la cibernética para integrar y centralizar la nueva economía chilena. Evidentemente EE.UU. y la NASA no podían permitir que en sus narices tuviera éxito un modelo estatal planificado y centralizado de la nueva economía chilena utilizando las herramientas del conocimiento y la ciencia que no fueran gobernadas por la visión neoliberal. Es una afrenta directa a sus intereses en la región y simplemente inaceptable. Basta extrapolar en el tiempo todo el diseño y la ejecución exitosa del plan desestabilizador que derrocó el gobierno de la UP en Chile en la década del 70 del siglo pasado y compararlo con todo lo que se ha gestado en mucho más tiempo y con el superlativo avance científico tecnológico del momento, contra la revolución bolivariana para entender que solo un pueblo que conoce y estudia su historia para no repetirla es capaz de salvarse a sí mismo. SÓLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO

Desde el plan Cóndor contra Allende hasta la guerra ciberfascista contra Maduro

Luego de analizar en su justa dimensión el contexto que sirvió de marco referencial para entender los antecedentes, las causas y las razones por las cuales el gobierno socialista del Pdte. Salvador Allende fue derrocado el 11 de septiembre de 1973 por el imperialismo estadounidense; se asume que con esta derrota de las fuerzas revolucionarias y la consolidación de la hegemonía unipolar de EE.UU., se sepultarían por más de 50 años, las esperanzas de avanzar en un cambio favorable en la correlación de fuerzas en el continente y generar mejores condiciones para viabilizar la transición hacia un mundo más justo, más humano, más solidario.

Décadas y décadas perdidas de gobiernos neoliberales que se entregaron a merced de los intereses del gran capital internacional.

Desde que este pueblo se hartó de paquetazos y sobredosis de neoliberalismo e hizo Pdte. a Hugo Chávez en diciembre de 1998 por la vía electoral, los enemigos históricos no han cesado en sus intentos de acabar con la revolución bolivariana. Hemos estudiado y aprendido las lecciones para no repetir errores, nos hemos apropiado de la doctrina bolivariana para elevar la consciencia, construir nuestra propia visión del socialismo del siglo XXI, un nuevo modelo de democracia participativa y protagónica sustentada en la poderosa unión cívico militar, nueva constitución, plan de la patria para trazar un nuevo rumbo que nos ha permitido en medio de la más brutal agresión, resistir y derrotar la versión 4.0 del plan Cóndor contra Allende, Hemos derrotado la revolución de los colores, Hemos vencido todas las Guerras híbridas que nos han aplicado, se le acabaron las páginas de los manuales de tecnofascismo y ciberguerras que hayan inventado, derrotamos la dictadura del algoritmo y por si fuera poco el pasado 28 de Julio en una jornada épica y cargada de elevados sentimientos patrióticos no solamente derrotamos a la extrema derecha venezolana sino que esta vez la plutocracia mundial, desde lujosos salones del club de bilderberg, tomaron en sus manos el control de la campaña contra el Pdte. Maduro y a ellos también les propinamos una contundente derrota.

Todo este complejo panorama anteriormente narrado atravesado, por si fuera poco, por una pandemia mundial que atemorizó, paralizó y diezmó la población mundial nos ubica como hace 51 años, en una etapa de transición, desde la decadente hegemonía unipolar encabezada por EE.UU. y sus aliados de la UE y el mundo de los BRICS, el mundo multipolar. Decía Antonio Gramsci que el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer y en esos claros oscuros surgen los monstruos, surge el fascismo como expresión política de la crisis del imperialismo.

Se puede afirmar sin temor a equivocaciones que las guerras de resistencia más importantes que en medio de esta transición se libran contra el fascismo en Gaza, en Ucrania y Venezuela determinaran la suerte que correrá la humanidad entera para los próximos lustros por venir.

Finalmente, hoy conmemoramos con elevados sentimientos latinoamericanistas, los 51 del golpe de Edo fascista contra el Pdte. Mártir Salvador Allende y que su ejemplo de vida, de valentía, de dignidad junto a su pueblo, sea lo que nos inspire para que más temprano que tarde se abran las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.

¡VIVA CHILE! ¡VIVA EL PUEBLO! ¡VIVAN LOS TRABAJADORES! ¡VIVA ALLENDE!!

Caracas, 13 de septiembre de 2024

Visitas: 3