Silvio comparte vivencias de música y fotografía en el Longina

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 21 segundos

El cantautor cubano Silvio Rodríguez conversó este sábado sobre música, creación artística y poesía con otros compositores, en el contexto de la trigésima edición del Festival de Trovadores Longina Canta a Corona, que sesionará en Santa Clara hasta mañana.

Como parte de la jornada fue inaugurada en la galería de la biblioteca Martí la exposición fotográfica Retratos; según el plegable compartido durante la actividad.

El interés de Silvio por la fotografía nació en la infancia, cuando conoció la cámara de Carlos Núñez, de San Antonio, quien luego se convertiría en un destacado fotorreportero.

Al respecto, el trovador dijo que en su adolescencia trabajó en diversas publicaciones y conoció a profesionales como Ernesto Fernández, Peroga, Andrés Vallín y Ovidio Camejo, entre otros.

En ese sentido, explicó que fue vecino de Mario García Joya y de Marucha durante 18 años, y sostuvo amistad con Alberto Korda.

He tenido la suerte de conocer a muy buenos fotógrafos; de cada uno aprendí a querer y a interesarme por la fotografía y, por supuesto, por las cámaras, afirmó.

En la dedicatoria de la infografía, Alejandro Ramírez Anderson escribió “que las manos que tocan las cuerdas también oprimen el obturador, la mente que ha parido tanta poesía ha elegido fragmentos, pedacitos de tiempo detenidos, capturados velozmente a través de los visores de muchas cámaras, cámaras de distintas épocas que apuntaron sus lentes enfocando una sola historia: la propia, que es también la colectiva”.

Asimismo, comentó que hoy, en una gran síntesis de ese caminar, Silvio Rodríguez presenta Retratos: un pequeño amasijo de rostros que son relato, crónica y testimonio; imágenes de amigos, compañeros, familiares —músicos y creadores— que dan cuenta de una época que habita el pasado y que permanece aquí como recuerdo, evidencia y documento, gracias a su amor por el arte de fotografiar. “Gracias Silvio, por además elegir la fotografía”, expresó.

Este viernes, el autor de canciones como El necio y Ojalá participó en un concierto homenaje en el cine-teatro Camilo Cienfuegos, bajo la conducción de Rey Montalvo, Marta Campos y Vania Martínez, como parte de la grabación del programa televisivo Entre manos.

En el escenario, Rodríguez estuvo acompañado por su hija Malva, en la voz y al piano, y por su esposa Niurka González, en la flauta, con quienes evocó las líricas de Noel Nicola, Vicente Feliú y Pablo Milanés.

Visitas: 8