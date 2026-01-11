domingo, enero 11, 2026
Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias Principales 

Cuba defiende derechos de su gobierno sin interferencias de EEUU

Prensa Latina 0 comentarios , , , , ,
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, defendió hoy la transparencia y el derecho de su gobierno en las relaciones internacionales y criticó a la administración estadounidense por prácticas contrarias, incluida la coerción militar.

A través de su cuenta en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, afirmó que su país no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país.

En contraparte, destacó que “a diferencia de #EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados”.

En la publicación de este domingo, Rodríguez defendió que la nación caribeña tiene la potestad absoluta a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales, “sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EEUU”, añadió.

En tal sentido, señaló que “EEUU se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero”.

El derecho y la justicia están de parte de Cuba, concluyó el titular de Relaciones Exteriores de la nación caribeña.

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

