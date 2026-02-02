Sheinbaum: México en contacto con Embajada cubana para envío de ayuda

Compartir en

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo hoy que su gobierno está en contacto con la Embajada de Cuba para definir los productos a enviar como parte de la ayuda humanitaria a la nación caribeña.

“Ya lo vamos a informar. Estamos en ese proceso y, obviamente, poniéndonos de acuerdo con la Embajada de Cuba aquí, (ver) exactamente qué es lo que necesitan”, refirió la dignataria en respuesta a una pregunta durante su habitual conferencia de prensa.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves una orden ejecutiva que declara una supuesta emergencia nacional y establece un proceso para aplicar aranceles a bienes de naciones que suministren petróleo a la mayor de las Antillas.

Tal decreto, otra vuelta de tuerca en el bloqueo impuesto a Cuba desde hace más de 60 años, es parte de la actual política de máxima presión de Washington contra la isla, e intenta justificarse con el interés de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Sheinbaum aseguró ayer que su país continuará buscando, mediante vías diplomáticas, el envío de crudo a la nación caribeña por razones humanitarias, y adelantó que esta semana se mandará alimentos y otros productos básicos.

Durante una visita al norteño estado de Sonora, la jefa del Ejecutivo también desmintió a su homólogo norteamericano, quien afirmó el sábado que pidió a la dignataria dejar de enviar petróleo a la isla y ella accedió.

“No se ha tocado el tema (del envío de petróleo a Cuba) en ninguna de las conversaciones”, aclaró.

Múltiples voces, desde activistas y parlamentarios hasta partidos políticos, se han pronunciado en los últimos días en respaldo a la nación antillana frente a la nueva medida estadounidense, calificada de injusta, cruel y anacrónica.

“Privar a Cuba del acceso al petróleo implica paralizar al país, aplicando un castigo colectivo que es considerado por el derecho internacional como genocidio, es la mayor violación de los derechos humanos”, afirmó la activista Olivia Garza.

La vicepresidenta de la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí señaló, además, que resulta también una violación de las normas del comercio internacional “al aplicar de manera unilateral la extraterritorialidad de la política agresiva del imperio”.

