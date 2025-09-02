Sheinbaum avisa que no permitirá a EEUU actuar en México

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 26 segundos

Sheinbaum deja claro que la relación de México con EE.UU. es de “cooperación y no subordinación”, y dice que no permitirá a Washington actuar en su país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho este martes desde el Palacio Nacional una serie de definiciones políticas sobre la relación bilateral con Estados Unidos en vísperas del encuentro que sostendrá con el secretario de Estado, Marco Rubio.

La mandataria ha enfatizado que “Estados Unidos no va a actuar solo”, luego de que un periodista le consultara sobre la posibilidad de que el presidente estadounidense, Donald Trump, realice operativos unilaterales en México para combatir a los cárteles.

Ha explicado que los dos gobiernos han estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad, diciendo que su Gobierno ha enfatizado en que “esta cooperación, tiene que ser cada quien en su territorio”.

México no acepta injerencias ni violación territorial por parte de EEUU

La relación de los dos vecinos será “de cooperación, no subordinación”, ha recalcado, para luego afirmar que México ha dejado en claro durante los últimos meses de negociaciones con Washington que no aceptará injerencismo, violación territorial ni subordinación.

También ha señalado que ambos gobiernos se van a comprometer en su acuerdo de seguridad a compartir información sobre la delincuencia organizada que opera en los dos países, pero siempre con respeto a la soberanía territorial, salvo que haya un operativo que se acuerde de manera conjunta, lo que por el momento está descartado.

Las declaraciones de Sheinbaum se realizan en un contexto de tensión entre Estados Unidos y México, en gran parte por declaraciones de Trump, incluidas acusaciones al Gobierno mexicano de estar “bajo el control de los cárteles” y propuestas como militarizar la frontera o lanzar operaciones directas contra organizaciones criminales en territorio mexicano.

Anteriormente, la presidenta de México informó haber rechazado rotundamente la propuesta de Trump de enviar tropas a México para combatir el narcotráfico, asegurando que “la soberanía no se negocia”. Asimismo, Sheinbaum ha advertido que su país contrarrestará con toda fuerza a cualquier aventurismo militar estadounidense contra su suelo.