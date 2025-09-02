Comienza juicio contra expresidente brasileño Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Bolsonaro será juzgado por presuntamente haber liderado una conspiración golpista para mantenerse en el poder y por su papel instigador en los incidentes del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando miles de sus seguidores invadieron los edificios del Gobierno, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo.

“Un país y por consecuencia su Tribunal Supremo solo tiene que lamentar que de nuevo en la historia republicana brasileña se haya intentado de nuevo un golpe de Estado, atentándose contra las instituciones y la propia democracia, pretendiéndose la instalación de un estado de excepción y una verdadera dictadura“, declaró el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, antes de presentar su informe en el tribunal.

El juicio tendrá lugar en cinco sesiones repartidas entre ésta y la próxima semana (los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre).