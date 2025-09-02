martes, septiembre 2, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

Comienza juicio contra expresidente brasileño Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Sputnik Mundo 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 32 segundos

El Tribunal Supremo Federal de Brasil comienza hoy el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022, en que fue derrotado por Luiz Inacio Lula da Silva.

Bolsonaro será juzgado por presuntamente haber liderado una conspiración golpista para mantenerse en el poder y por su papel instigador en los incidentes del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando miles de sus seguidores invadieron los edificios del Gobierno, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo.

“Un país y por consecuencia su Tribunal Supremo solo tiene que lamentar que de nuevo en la historia republicana brasileña se haya intentado de nuevo un golpe de Estado, atentándose contra las instituciones y la propia democracia, pretendiéndose la instalación de un estado de excepción y una verdadera dictadura“, declaró el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, antes de presentar su informe en el tribunal.

El juicio tendrá lugar en cinco sesiones repartidas entre ésta y la próxima semana (los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre).

Visitas: 3

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *