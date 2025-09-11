Serie Nacional de Béisbol se reanudará el viernes

Compartir en

La Comisión Nacional de Béisbol informa que este jueves, 11 de septiembre, no habrá actividad en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El evento se reanudará el viernes, 12 de septiembre, en todos los casos desde las 10:00 a.m.

Ese día jugarán doble, Matanzas-Villa Clara, Sancti Spíritus-Ciego de Ávila, Santiago de Cuba-Pinar del Río, Las Tunas-Isla de la Juventud, Granma-Camagüey y Holguín- Guantánamo.

Industriales-Mayabeque y Artemisas-Cienfuegos reanudarán el partido sellado el martes y jugarán a continuación el correspondiente al miércoles. El domingo jugarán doble, también desde las 10:00 a. m.

