Continúa recuperación del sistema energético de Cuba

Prensa Latina
La Unión Nacional Eléctrica (UNE) de Cuba confirmó hoy la entrada en línea ya de ocho unidades de centrales termoeléctricas (CTE) como parte de la continuidad del restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional.

En una publicación actualizada en redes sociales, la UNE sostiene que se avanza en la recuperación, y ya se encuentran en línea la unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, la de Nuevitas; motores de la CTE Mariel y su Unidad 8, la Unidad 1 y la 3 de Santa Cruz.

Así mismo, en línea también se reportan Energás Varadero y Boca de Jaruco, la Unidad 6 de Diez de Octubre y en proceso de arranque se encuentran la CTE Antonio Guiteras.

Con anterioridad, se informó que el 73 por ciento de los circuitos de La Habana ya cuentan con servicio energético gracias al trabajo continuado de los especialistas, de acuerdo con una actualización de la Unión Nacional Eléctrica.

Se indicó que a las 5:00 de la mañana, hora local, ya se habían restablecido 18 subestaciones, 208 circuitos de distribución que representan 628 mil 861 clientes (451.03 MW); además, funcionaban los servicios vitales de salud en hospitales y se restablecía el de abasto de agua, según un reporte de la compañía.

