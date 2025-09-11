Las estafas que pueden ocurrir cuando no se cancela la tarjeta Multibanca

Compartir en

Efectuar el trámite de reimpresión de la tarjeta, de manera virtual o presencial, o comunicar al teléfono 80 20 19 96 para bloquear la cuenta es lo correcto al perder las tarjetas bancaria; pero en este caso, situación que ocurre a muchas personas, el titular olvida que también extravió la tarjeta Multibanca.

La falta de dinero al consultar el saldo de la tarjeta extraviada le sorprende, primero un importe y luego otro mayor; rápido consulta las últimas operaciones y la información recibida muestra transferencias recién emitidas, pero ¿quién?; por mucho que pensaba, continuaba diciéndose que no había realizado las operaciones.

Al acudir al banco, por supuesto, el estado de cuentas también confirma las extracciones de diferentes importes y para mayor sorpresa, el especialista bancario le muestra las observaciones de las operaciones, donde se refiere que las extracciones fueron realizadas por la plataforma Enzona.

“Nunca he utilizado Enzona, mis tarjetas se extraviaron y en tiempo las envié a reimprimir”, es la rápida respuesta del cliente; “pero, ¿y además de las tarjetas extravió la Multibanca?, la tarjeta que tiene impresa números, columnas y filas, la de colores, la que algunos la relacionan con un almanaque”, le pregunta la especialista bancaria con tantos ejemplos al ver que no respondía.

La respuesta fue un sí, refiere algo confuso, “también se perdió, la tenía en la cartera, pero ¿qué sucedió?, al extraviar mis pertenencias, visité la sucursal y efectué la reimpresión por pérdida de las tarjetas que tenían dinero.” Error, no solo las tarjetas que tienen saldo son importantes y las explicaciones en el banco fueron aclarando al señor.

La trabajadora bancaria le explica que los clientes, como él, no suelen prestar la misma atención a la tarjeta Multibanca como a las que usualmente utilizan y tienen dinero; por lo general una vez se registran en Transfermóvil, la olvidan, a veces, la botan y en ocasiones refieren nunca haberla tenido; y acá una grave situación, fatal porque en este caso ocurrieron pérdidas monetarias.

Entendió también que la persona que robó o encontró su cartera, con su tarjeta Red, el carnet de identidad, la tarjeta Multibanca y el PIN de esta tarjeta matriz, el cual también reconoce que guardaba en la billetera, otro error, con toda esta información efectúa el registro en la plataforma Enzona y realiza las extracciones de dinero; y no le extrajeron mayores importes porque sus límites diarios no superan los 30 mil pesos.

Aprendió que, de registrarse antes en Enzona o el Kiosco Bandec, aun con su carnet, tarjetas y pines, no podrían acceder a dichos canales de pagos y tampoco a su dinero; comprendió que al igual que la seguridad en el banco, depende también de la protección del cliente y aunque la tarjeta Multibanca no tenga saldo, es la llave para abrir la bóveda personal y acceder a las múltiples facilidades del dinero electrónico.

Y el caso por suerte no llegó a males mayores, bueno el daño monetario estaba hecho y aunque presentó la denuncia en la unidad policial, comprende que estos delitos donde intervienen estafadores virtuales son de difícil identificación; pero la situación está en investigación policial y, además, pudo ser peor.

El cliente en cuestión es representante de una empresa y la tarjeta Multibanca como el PIN son medidas de seguridad para acceder a las cuentas empresariales; claro que la operatividad electrónica de los clientes jurídicos no es como la personal, para debitar las cuentas a través de Virtual Bandec, el banco en línea, es necesario los roles autorizadores de varios trabajadores con sus propias contraseñas; pero igual el susto apropia el rostro del cliente al comprender la responsabilidad en sus manos.

Quizás usted conoce la importancia de la tarjeta matriz bancaria, en el caso de Bandec la Multibanca, pero si al igual que la persona estafada de esta historia, una real que sucede más de lo usual, desconoce cuál es la funcionalidad, la seguridad que genera esta tarjeta al caudal bancario, es tiempo de ponerse en alerta y cuidar de esta tarjeta, la de colores y parece un almanaque, como generalmente le conocen.

