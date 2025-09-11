Cuba avanza hacia la restauración total del servicio eléctrico

El jefe de Estado detalló en su cuenta en X que la mayoría de las provincias se encuentran enlazadas a los sistemas creados y aseguró que esta jornada será decisiva.

Díaz-Canel asimismo encomió el arduo trabajo de los especialistas de la Unión Eléctrica y del Ministerio de Energía y Minas.

Según el director de Electricidad de la cartera, Lázaro Guerra, el objetivo inmediato de las operaciones es enlazar los dos sistemas creados, que abarcan desde la planta ubicada en el Mariel hasta el bloque térmico Antonio Guiteras y el instalado desde la provincia de Matanzas a Holguín (oriente).

Una vez conectados, explicó el especialista a televisión cubana, la cobertura nacional será casi total.

Guerra precisó que otra meta del día es extender el servicio hasta los extremos geográficos del país: Pinar del Río, en el occidente, y Guantánamo, en el oriente.

Ambas provincias, junto a Artemisa, Granma y Santiago de Cuba, aún permanecen desconectadas de la red nacional, aunque se prevé su reincorporación progresiva durante las próximas horas.

En la capital cubana, existen 74 circuitos afectados, que se encuentran en proceso de rotación con el objetivo de restablecer a los de mayor afectación.