En arranque, Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, inició esta mañana el arranque y se espera que pueda sincronizar con la red nacional en horas de este mismo mediodía, luego de la salida imprevista del miércoles reciente, tras la cual ocurrió la desconexión total del sistema eléctrico nacional (SEN).

Rubén Campos Olmo, director general de la CTE, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que el proceso de arranque, no exento de riesgos, pudiera demorar unas cuatro o cinco horas hasta el momento de incorporarse a la generación, lo cual significaría un importante paso en la reestructuración del SEN en la nación caribeña.

Precisó el ingeniero que, luego de la caída del SEN, no se detectaron en la unidad otros fallos que pudieran atentar contra la funcionalidad del bloque, no obstante, aclaró que se mantiene el problema de sobreconsumo de agua, que afectaba a la Guiteras desde antes de la salida.

Román Pérez Castañeda, director técnico de la industria, detalló que la causa más probable de la parada el miércoles reciente, constituyó el fallo de una tarjeta automática, que emitió una señal falsa de presión de vapor sobrecalentado lo que provocó que se desarmara la seguridad en caldera.

La Unión Eléctrica Nacional a través de sus redes sociales informó que a las 6:00 am de este jueves se generan mil megawatts en Cuba mediante dos grandes sistemas creados, uno desde Mariel hasta Matanzas y otro desde Matanzas hasta Holguín.

De acuerdo al comunicado en las próximas horas se incorporarán Guiteras y Mariel 6, y quedará constituido un sistema desde Pinar del Río hasta Camagüey, mientras también se prevé que entren dos unidades de Renté para fortalecer la generación en oriente.

