Seguimiento: Unión Eléctrica informa desconexión del SEN desde Camagüey hasta Pinar del Río
La Unión Eléctrica (UNE) informó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que a las 12:35 pm de este miércoles se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) desde la provincia de Camagüey hasta Pinar del Río.
De acuerdo con el mensaje publicado, tras el evento fueron activados de inmediato todos los protocolos establecidos para la restauración del sistema, con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.
La entidad aseguró que se trabaja en la recuperación progresiva del SEN. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan detalles adicionales sobre la evolución del proceso de restablecimiento.
19:19 – Restablecido el 5.49 % del servicio eléctrico en La Habana
⚡ Empresa Eléctrica de La Habana informa que a las 6:55 PM se han restablecido:
✅ Subestaciones: 2
✅ 7 circuitos de distribución que representan 21176 clientes (13.48 MW) para el 5.49% en la ciudad.
18:54 – Matanzas continúa trabajos de restablecimiento gradual
TVYumurí informa que el Hospital Comandante Faustino Pérez en Matanzas y el circuito conocido como Chirimoya en la ciudad de Matanzas cuenta con energía proveniente de los motores electrógenos de Guanábana.
Alejandro Rodríguez Aspeitía, director de la Empresa Eléctrica provincial, explicó que con los 16 motores, tratarán además de llegar a Energás Varadero, para energizar la planta y poder arrancarla. Como en otras ocasiones dijo, que hay que crear microislas.
En esta ocasión, informó, la situación es diferentes, pues los grupos de motores de Colón, Girón, y Los Arabos están fuera de servicio por falta de combustibles.
El director explicó que deben encender los circuitos del centro de la ciudad de Matanzas para conectar al despacho eléctrico provincial.
16:59 – Matanzas comienza a armar su micro sistema
El periodista José Miguel Solis informa que se logró restablecer el servicio eléctrico a través de la microisla de Guanábana al Hospital Faustino Pérez.
- Se logró restablecer el servicio eléctrico al re-bombeo de Guiteras y al circuito 4945 Cidra y Triunvirato.
16:27 – Villa Clara continúa los trabajos para la creación de los microsistemas
La Empresa Eléctrica de Villa Clara informa que en la provincia se continúa con los trabajos para la creación de los microsistemas, con ellos se están priorizando el servicio en los centros vitales como Hospitales, Lácteos y Bombeo de Agua, así como los clientes pertenecientes a esas zonas.
Este es un proceso complejo por la condición inestable del sistema, hasta tanto sincronice el SEN de forma paulatina. “Por tanto se recomienda desconectar todos los equipos, solo dejar encendido lo esencial, hasta tanto se logre la estabilidad del servicio”.
16:16 – Cienfuegos crea isla de generación con la Central Eléctrica de generación diesel Junco Sur
En Cienfuegos se encuentra creada isla de generación con la Central Eléctrica de generación diesel Junco Sur.
Por ello ha sido posible brindar servicio eléctrico al circuito 17 en su totalidad, el cual brinda servicio al Hospital provincial y Hospital pediátrico. Además, se energizó una parte del circuito 18 para brindar servicio al CEA.
Se trabaja para brindar servicio eléctrico a la Central Eléctrica Carlos Manuel de Céspedes y comenzar el proceso de arranque de la Unidad 3.
15:41 – 2.5 % de los clientes en La Habana cuentan con electricidad
EELH Operación del Sistema Eléctrico Capitalino:
A las 03:30 PM horas se han restablecido:
✅Subestaciones : 2
✅7 circuitos de distribución que representa el 21176 clientes (14.96 MW) para el 2.5 % en la ciudad.
⚠️ El restablecimiento se hará de forma gradual en las medidas que las condiciones lo permitan.
15:19 – Ya comenzó el arranque de ENERGAS Boca de Jaruco
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, informó que continúan las labores para el restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), en medio de una compleja situación energética que afecta al país.
A través de la red social X, el titular precisó que ya comenzó el arranque de ENERGAS Boca de Jaruco, instalación clave para el proceso de recuperación en la zona occidental. Asimismo, destacó que la unidad número uno de la termoeléctrica de Felton se mantiene generando electricidad, lo que permite sostener el servicio en parte del territorio oriental.
14:56 – ¿Qué dijo Lázaro Guerra tras la caída parcial del SEN?
El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, ingeniero Lázaro Guerra Hernández, informó que a las 12:41 de la tarde salió de servicio la unidad generadora “Guiteras”, lo que provocó la caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) desde Pinar del Río hasta Camagüey.
Según explicó el directivo, la afectación impactó fundamentalmente la zona occidental y parte del centro del país. No obstante, precisó que la región oriental mantiene servicio eléctrico desde la provincia de Holguín hasta Guantánamo, con respaldo en la unidad número uno de la termoeléctrica de Felton.
En el caso específico de Las Tunas, existe sistema eléctrico, aunque aún no se ha restablecido el servicio en las subestaciones provinciales, por lo que persisten interrupciones en el suministro a los consumidores.
Guerra Hernández detalló que ya están activados los protocolos de restablecimiento del sistema en todo el país. Informó además que comenzó el proceso de arranque en Boca de Jaruco, punto clave para iniciar la recuperación en la zona occidental. La unidad en proceso alcanzó las 1 000 revoluciones y se encontraba próxima a sincronizar, paso imprescindible para comenzar la restauración paulatina del servicio.
De igual forma, en la zona central se establecen los procedimientos para arrancar la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, como parte de la estrategia de recuperación del SEN.
El directivo señaló que, tras una revisión general de las centrales termoeléctricas, todas las unidades que estaban en servicio se encuentran disponibles, con excepción de una unidad que salió por un salidero en caldera. Esto permitirá que, una vez llegue la energía necesaria para el autoabastecimiento, puedan incorporarse progresivamente al sistema.
La caída del sistema fue calificada como reciente y de carácter parcial, ya que la región oriental continúa operando con generación propia. Las autoridades energéticas aseguraron que el proceso de restauración se realizará de manera gradual y que en próximas horas se ofrecerán nuevas actualizaciones sobre el avance del restablecimiento del servicio eléctrico en el país.
14:49 – Avería en la parte baja de la caldera provocó salida de la Guiteras
El Periódico Girón informa que la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas presentó una avería este miércoles que produjo, tras su salida, la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en gran parte del país.
“Tuvimos una avería en la parte baja de la caldera, donde explotó un tubo, que provocó una fuga de agua, que es lo que sacó a la unidad”, refirió Román Pérez Castañeda, director técnico de la planta.
“Eso también nos hizo fallar la hermeticidad de la caldera por gases. Parece que algún quemador no se cerró adecuadamente y como el combustible que se utiliza es caliente, listo para la combustión, cuando cayó en el piso, en el nivel cero de la caldera, se produjo un incendio. Los trabajadores se alarmaron pero con el actuar rápido de los bomberos se controló rápidamente sin provocar daños”, acotó.
Sobre la reincorporación de la CTE yumurina, el directivo refirió que debe demorar al menos unas 72 horas. “El procedimiento es localizar donde está la avería, determinar su tipología, ver el método de reparación, trabajar, controlar lo que se haga y ya después restablecer todo la estructura. Lo siguiente sería el proceso de encendido y sincronización”.
14:31 – Ya comenzaron los protocolos para el restablecimiento del SEN
La Unión Eléctrica informa que ya comenzaron los protocolos para el restablecimiento del SEN a través del arranque de Energás Boca de Jaruco.
- En Las Tunas hay Sistema Eléctrico, a pesar de que no se encuentran energizadas las subestaciones, por lo que no hay servicio.
- Se establecen los protocolos para llevar la energía a la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y comenzar el proceso de arranque.
- Se encuentra en servicio la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez “Felton”, que solo está aportando energía a la zona oriental del país.
14:13 – Varios circuitos afectados por DAF en Holguín
La Empresa Eléctrica de Holguín informa que resultaron afectados los siguientes circuitos y líneas por Disparo Automático por Frecuencia (DAF) en la provincia de Holguín.
– Banes – Banes
– Nipe – Báguano
– Nipe – Tacajó
– Moa – Sagua
– Moa – Bombeo Potabilizadora
– Moa – Moa Nueva
– Holguín – KTP
– Holguín – Las Biajacas
– Circuito 2
– Circuito 11
– Circuito Sao Arriba
– Circuito Piedra Blanca
– Circuito Alcides Pino
En estos momentos se encuentran activados todos los protocolos para el restablecimiento del SEN
13:59 – Salida de la Cte Antonio Guiteras provocó la interrupción del SEN
👉La salida imprevista de la Cte Antonio Guiteras provocó la interrupción del SEN.
👉Se encuentra conectado desde parte de Las Tunas hasta Guantánamo. Desde la zona occidental de Las Tunas hasta Pinar del Río se encuentra interrumpido el servicio eléctrico.
👉Se precisan e implementan los protocolos para su restablecimiento gradual.
👉Se interrumpió igualmente la señal de Radio y Televisión por problemas técnicos.
