Seguimiento: Unión Eléctrica informa desconexión del SEN desde Camagüey hasta Pinar del Río

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, ingeniero Lázaro Guerra Hernández, informó que a las 12:41 de la tarde salió de servicio la unidad generadora “Guiteras”, lo que provocó la caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) desde Pinar del Río hasta Camagüey.

Según explicó el directivo, la afectación impactó fundamentalmente la zona occidental y parte del centro del país. No obstante, precisó que la región oriental mantiene servicio eléctrico desde la provincia de Holguín hasta Guantánamo, con respaldo en la unidad número uno de la termoeléctrica de Felton.

En el caso específico de Las Tunas, existe sistema eléctrico, aunque aún no se ha restablecido el servicio en las subestaciones provinciales, por lo que persisten interrupciones en el suministro a los consumidores.

Guerra Hernández detalló que ya están activados los protocolos de restablecimiento del sistema en todo el país. Informó además que comenzó el proceso de arranque en Boca de Jaruco, punto clave para iniciar la recuperación en la zona occidental. La unidad en proceso alcanzó las 1 000 revoluciones y se encontraba próxima a sincronizar, paso imprescindible para comenzar la restauración paulatina del servicio.

De igual forma, en la zona central se establecen los procedimientos para arrancar la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, como parte de la estrategia de recuperación del SEN.

El directivo señaló que, tras una revisión general de las centrales termoeléctricas, todas las unidades que estaban en servicio se encuentran disponibles, con excepción de una unidad que salió por un salidero en caldera. Esto permitirá que, una vez llegue la energía necesaria para el autoabastecimiento, puedan incorporarse progresivamente al sistema.

La caída del sistema fue calificada como reciente y de carácter parcial, ya que la región oriental continúa operando con generación propia. Las autoridades energéticas aseguraron que el proceso de restauración se realizará de manera gradual y que en próximas horas se ofrecerán nuevas actualizaciones sobre el avance del restablecimiento del servicio eléctrico en el país.