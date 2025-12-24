Rusia y EEUU realizan nuevos contactos sobre misiones diplomáticas

Compartir en

El jefe del departamento Atlántico Norte de la cancillería rusa, Alexandr Gusárov, informó hoy de la realización de una nueva ronda de contactos sobre el funcionamiento de las misiones diplomáticas de Rusia y Estados Unidos.

«Una parte importante, aunque no la única, de esta labor es la normalización de las condiciones de actividad de las representaciones diplomáticas de Rusia y Estados Unidos”, precisó este miércoles Gusárov en una entrevista concedida al rotativo Izvestia.

Según el diplomático, ya se han celebrado varias rondas de contactos entre expertos, la última de ellas, acabó de finalizar, y no hay que subestimar la importancia de los resultados obtenidos.

En su opinión, las partes lograron avanzar en lo relativo a la expedición de visados a los diplomáticos y sus desplazamientos por el país de estancia.

«No está mal, pero para acercarse seriamente al cumplimiento de la tarea fijada por los presidentes de estabilizar las relaciones bilaterales, el nivel de ambición de las partes debe ser considerablemente mayor. Por ahora, hay que constatar que el proceso de negociación avanza con lentitud y que su ritmo disminuyó”, indicó el diplomático ruso.

Además, Moscú, prosiguió Gusárov, espera que Washington demuestre voluntad política para reanudar las conexiones aéreas entre los dos países.

«El diálogo con la parte estadounidense sobre la solución de la enorme cantidad de problemas que se han acumulado en los últimos años continúa», remarcó.

