Rusia desmiente rechazo al plan de paz de Trump

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó de errónea la afirmación de que el presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó el plan estadounidense para resolver la crisis en Ucrania. La declaración surge tras la reunión del martes 2 de diciembre entre Putin y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Peskov subrayó que «se produjo por primera vez un intercambio de opiniones tan directo» y que las negociaciones se encuentran en un «proceso de trabajo normal en la búsqueda de un compromiso». El vocero agregó que algo «se aceptó» y algo «se señaló como inaceptable».

El vocero reiteró que Rusia mantendrá el principio del silencio en el marco de las negociaciones, argumentando que «cuanto más silencio haya en estas negociaciones, más productivas serán». Por su parte, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, declaró que la reunión con Witkoff resultó «muy útil, constructiva y bastante sustanciosa», pese a que no se logró alcanzar un compromiso.

Ushakov subrayó que las partes manifestaron su «disposición a continuar trabajando conjuntamente para lograr una solución pacífica a largo plazo en Ucrania». Durante el encuentro, se abordó en detalle la cuestión territorial, respecto a la que Moscú exige la incondicional retirada ucraniana del Donbás. El Kremlin agradeció al presidente de EE. UU., Donald Trump, su voluntad política para seguir buscando una solución al conflicto ucraniano.

La postura del Kremlin sobre el plan de paz de Trump evidencia la persistencia del diálogo entre Rusia y EE. UU. para buscar una salida al conflicto en Ucrania, a pesar de las diferencias. La preferencia de Moscú por un enfoque pragmático para garantizar la productividad de las negociaciones, reafirma la posición de Rusia en la configuración del orden mundial multipolar.

El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, llegó el martes a Moscú para sostener una reunión clave con Putin, en el marco del plan de paz promovido por Washington para finalizar el conflicto en Ucrania.

La visita se produjo luego de que Washington presentó a Kiev una propuesta inicial de 28 puntos que, según reportes, ignoraba exigencias del Gobierno ucraniano, como la negativa a ceder el Donbás y la insistencia en ingresar a la OTAN.

Tras intensas discusiones, el documento fue reducido a 19 puntos, en medio de presiones internas, desgaste militar y tensiones dentro del entorno político ucraniano. La presencia de Witkoff en Moscú representa el movimiento diplomático más significativo desde el inicio del nuevo proceso de paz.

La expectativa internacional se centra en si el encuentro servirá para acercar posiciones o si, por el contrario, confirmará la distancia entre las visiones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania en un conflicto que se prolonga por casi tres años sin una salida estable a la vista.

