China afirma que trabaja para «evitar una escalada» entre EE. UU. y Venezuela

Como en las últimas semanas, China expresó su apoyo a Venezuela ante la operación militar de Estados Unidos en el mar Caribe al asegurar que «trabaja con todas las partes» para «evitar una mayor escalada» de la situación en el país suramericano, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmarse que prepara ataques por tierra en medio de su despliegue en aguas cercanas al país caribeño.

El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, manifestó este miércoles que Beijing «se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas o que atente contra la soberanía y la seguridad de otros países».

El funcionario chino aseveró que su país «se opone a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto«.

«El Gobierno chino trabaja con todas las partes para salvaguardar el estatus de la ‘zona de paz’ de América Latina y el Caribe y evitar una mayor escalada de la situación», agregó Lin Jian.

Durante una reunión en Washington, el mandatario estadounidense insistió en que «muy pronto» comenzarán los ataques contra supuestos cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, en el marco de la operación Lanza del Sur.

Ante esta nueva amenaza, Venezuela alertó el martes de que la estabilidad regional en el Caribe está «amenazada» por «un despliegue militar estadounidense sin precedentes» que busca «desestabilizar» el entorno del país suramericano y afectar su soberanía.

El Gobierno venezolano ha denunciado reiteradamente que EE.UU. lleva a cabo su despliegue como parte de un plan para propiciar un cambio violento en el país suramericano.

China ha expresado su condena reiteradamente en las últimas semanas lo que describe como una «injerencia» en los asuntos internos de Venezuela por parte de EE.UU.

