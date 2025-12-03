Manuel Zelaya denuncia intervención de Donald Trump en elecciones hondureñas

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 40 segundos

El expresidente hondureño, Manuel Zelaya, denunció el martes en una contundente declaración en su cuenta en la red social X la intervención del presidente Donald Trump, con el objetivo de manipular el resultado de las elecciones en Honduras.

LEA TAMBIÉN:

Golpe electoral: Denuncian que Honduras vuelve a ser laboratorio de intervención

El también coordinador general del partido Libertad y Refundación (LIBRE), advirtió que esta injerencia pretendía sabotear la candidatura de Rixi Moncada, candidata de su partido, para frenar el proyecto político de LIBRE.

Zelaya afirmó que el presidente estadounidense y sectores del bipartidismo hondureño buscan imponer un “golpe electoral”, pero la situacióin actual refleja a Xiomara Castro como líder con “más del 55 por ciento de apoyo por su buen gobierno”.

«LIBRE presenta a una candidata intachable, honesta, sensible, capaz, con carácter firme y una campaña profundamente democrática, basada en una propuesta económica que libera al pueblo y rompe los privilegios de las élites», agregó el exmandatario al referirse a Rixi Moncada, la propuesta del partido para las nuevas elecciones.

El coordinador general de LIBRE señaló estas acciones como un intento por parte de los opositores ante la imposibilidad de vencer limpiamente en el proceso eleccionario, ignorando la capacidad de lucha del pueblo hondureño. El expresidente calificó la intervención como “burda, amenazante e infame”, al tiempo que acusó a Trump de otorgar un “perdón” al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), vinculado a casos de narcotráfico, para influir en el proceso interno.

En su mensaje, Zelaya rechazó las presiones externas y evocó la resistencia histórica de Honduras que ha «resistido golpes de Estado, fraudes monumentales, asesinatos políticos y persecución. Si sobrevivimos a la narco dictadura, ¿cree usted que nos va a doblar un tuit suyo?”, escribió, dirigiéndose directamente a Trump quien manifestó abiertamente su apoyo a Tito Asfura y la posibilidad de no dar «buen dinero» si este no sale triunfador.

«Puede llamarnos comunistas, socialistas, insurgentes, lo que quiera. Somos hondureños libres, y luchamos por la autodeterminación de los pueblos y por una patria digna, justa e independiente. Ni Washington ni la oligarquía pueden decidir por nosotros», afirmó el exmandatario denunciando la injerencia estadounidense en un proceso importante para el futuro de la nación latinoamericana.

Zelaya concluyó con un llamado a la unidad donde expresó que “los que luchamos por la libertad estamos de pie; somos patriotas y nadie se rinde”. El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, ya había acusado hace un año a Estados Unidos por utilizar a Honduras como un «laboratorio de sus políticas injerencistas», lo que contextualiza con los sucesos de este actual proceso eleccionario.

Tras los resultados de los comicios generales efectuados el pasado 30 de noviembre, se denunciaron una serie de irregularidades en el proceso que refuerzan la idea de un fraude electoral que avisoraba la candidata Rixi Moncada. Marlos Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, confirmó estas irregularidades señalando que los resultados brindados por el sistema TREP no “no guarda certeza ni consistencia”, mientras denunció la falta de acceso público a los resultados preliminares.

Visitas: 5