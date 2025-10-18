Compartir en

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, con declaraciones contra Rusia se convirtió en propagandista de la guerra, dijo hoy la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova.

Rutte está haciendo declaraciones fuertes y duras sobre Rusia porque se le ha encomendado actuar como propagandista de guerra, acortó este sábado la vocero en entrevista para el canal de televisión Tsargrad.

Zajárova afirmó que la tarea de Rutte es «ser un propagandista de guerra centrado en Rusia». También enfatizó que las decisiones clave dentro de la OTAN no las toma el propio Rutte, sino sus adjuntos, donde están representados Estados Unidos y Reino Unido.

Anteriormente el Secretario General de la OTAN mencionó un chiste soviético sobre el Lada al hablar de la compra de cazas F-35 y sistemas de misiles Patriot.

Poco después, insultó a los pilotos y marineros rusos. El secretario de prensa de la presidencia, Dmitri Peskov, declaró que Rutte desconocía por completo el ejército ruso, y que precisamente eso motivó sus comentarios.

