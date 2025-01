Rumores sobre un brote viral en China desatan el pánico: ¿cómo es de peligroso?

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 6 segundos

El virus respiratorio metapneumovirus humano (HMPV) se encuentra en el foco de la atención mundial debido al pánico generado por rumores acerca de un supuesto brote en China, principalmente entre niños. Ya a finales de 2024, Pekín intensificó la vigilancia de enfermedades respiratorias emergentes debido al aumento de casos de neumonía y otras afecciones similares que suelen propagarse durante la temporada invernal.

El pánico se propaga por todo el mundo a causa de la difusión de videos que muestran hospitales abarrotados con pacientes que acuden con enfermedades causadas por lo que ya ha sido calificado por algunos medios como “un misterioso virus”. Las escenas recuerdan a muchos internautas las del año 2019, marcado por el comienzo de la epidemia del covid-19.

A finales de diciembre, Kan Biao, jefe del Instituto Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades Transmitibles del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China (CDC), precisó que “se espera” que el país se vea afectado por diversas enfermedades infecciosas respiratorias entre el invierno y la primavera, y detalló que el número de casos de enfermedades respiratorias es menor al del año pasado.

Al mismo tiempo, admitió que la tasa de contagio del HMPV entre niños de hasta 14 años está aumentando.

En la misma línea, la vocera de la Cancillería China, Mao Ning, aseguró este viernes en rueda de prensa que “las infecciones respiratorias suelen alcanzar su punto máximo durante la temporada invernal en el hemisferio norte”. En este contexto, también resaltó que “las enfermedades parecen ser menos graves y propagarse a menor escala en comparación con el año anterior”. “Puedo asegurarles que el Gobierno chino se preocupa por la salud de los ciudadanos chicos y de los extranjeros que están en China”, afirmó, añadiendo que “es seguro” viajar al país.

Hospitals in China Overwhelmed as Severe “Flu” Outbreak, Including Influenza A and HMPV, Resembling 2020 COVID Surge. pic.twitter.com/GWw9u6JxsX

— Boar News (@PhamDuyHien9) December 29, 2024