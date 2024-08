Roberto Chile: trabajar con Fidel fue lo más importante de mi carrera

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 58 segundos

Con motivo de cumplirse hoy el aniversario 98 del natalicio de Fidel, Chile afirmó que pasan por su mente infinidad de recuerdos de aquellos años en los cuales siguió a todas partes, sin reparos y sin miedos, al Comandante en jefe con una cámara de video en el hombro y una luz en su alma.

Prensa Latina abundó más en el tema y preguntó a este experimentado realizador qué significó haber acompañado a Fidel como camarógrafo durante décadas en sus viajes oficiales por el mundo.

Fueron más de 60 viajes por decenas de países de varios continentes; y visitas y recorridos por Cuba de una punta a la otra, porque Fidel estaba en todas partes, junto al pueblo, en los momentos de victoria y en los más difíciles, expresó.

Así, junto a mis compañeros de equipo, documentamos durante años el ejercer revolucionario de un hombre único e irrepetible, de un líder de talla universal, de un gigante de la historia.

Para Chile, trabajar con Fidel fue una experiencia extraordinaria. De solo recordar aquellos días, que fueron años, me emociono, dijo. Porque esa labor a la cual me consagré en cuerpo y alma, fue, es y será, lo más importante de toda mi carrera periodística.

Al ahondar en momentos significativos de esta etapa. El documentalista recordó que son muchas las vivencias que guarda de aquellos años de labor junto a Fidel. «Son tantos los recuerdos, que a veces me parece estarlo viendo, porque el tiempo no los borra ni los empaña. Aunque a veces lo veía día tras día -y no de lejos, de muy cerca- jamás dejó de impresionarme».

En los recorridos,-agregó- fueran donde fueran; en sus encuentros, lo mismo con personalidades de talla mundial como con hombres o mujeres del pueblo, lo daba todo para no perderme un detalle, para captar con mi cámara todo lo que sucediera delante de mí. Porque todo me parecía importante, porque todo para mi era historia.

A una pregunta sobre qué representa para él haber registrado tantas imágenes sobre el líder que hoy son documentales y otros audiovisuales que integran el patrimonio audiovisual de la nación contestó:

Creo haber cumplido con mi tiempo, y aunque de todo lo que filmamos durante esos años se ha visto muy poco, ahí están esas imágenes guardadas celosamente, a veces inaccesibles, pero están. Serán otros los que se encarguen algún día de registrar esos archivos profunda y responsablemente para mostrarle a Cuba y al mundo ese Fidel cercano, sensible, humano que los cubanos, sobre todo los más jóvenes, debieran conocer mejor.

Chile no solo recordó en el diálogo con Prensa Latina las decenas de viajes internacionales junto al líder, sino también cuando acompañó a Fidel por toda Cuba, de oriente a occidente, en incontables periplos y visitas de trabajo en momentos de desastres naturales, accidentes masivos, zafras azucareras, visitas a obras en construcción, centrales azucareros y campos de caña, fábricas, hospitales, universidades, escuelas, movilizaciones populares, actos masivos, reuniones con dirigentes partidistas y el gobierno, y más.

Tras el lente dejó Chile constancia gráfica de los encuentros de Fidel con figuras prominentes de la historia contemporánea, incluidos sus discursos; entrevistas; conferencias de prensa; conversaciones y encuentros oficiales e informales con personalidades de Cuba y el mundo; y con hombres y mujeres del pueblo.

Fruto de ese abnegado trabajo, junto a los valiosos compañeros de su equipo -Salvador Combarro, Juan Matos y Leonardo Diago-, son las numerosas noticias, crónicas, reportajes y documentales que hoy forman parte del patrimonio audiovisual de la nación cubana.

Visitas: 5