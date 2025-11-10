Restablecen servicios ferroviarios entre Holguín y occidente

Compartir en

La Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC) restableció los servicios ferroviarios entre la provincia de Holguín y el occidente del país con la reanudación de operaciones del tren nacional que conecta con La Habana, tras los daños en la región oriental causados por el huracán Melissa.

El fenómeno meteorológico, que alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, ocasionó afectaciones significativas en las vías férreas del nororiental territorio, donde los puntos más afectados fueron la vía principal entre Omaja y Alto Cedro, con más de un kilómetro de afectaciones, y el ramal de Holguín, con 800 metros dañados, informó a la ACN Lázaro Llanes Lemes, director adjunto de la UFC en Holguín.

Desde el inicio de las labores de recuperación, la prioridad fue devolver la funcionalidad a la red ferroviaria, cuya interrupción impidió la comunicación por ferrocarril con el resto del país, afectando negativamente el transporte de pasajeros y cargas.

Actualmente restablecieron la conexión hacia el occidente, con la circulación del tren nacional número 15, que cubre la ruta La Habana-Holguín, único en operación que retornó a su itinerario habitual, priorizando a pasajeros con reservaciones para las fechas en que el servicio se paralizó; mientras que el paso hacia los restantes destinos del este continúa detenido, explicó.

Otro ramal afectado fue el de Antilla, con 700 metros dañados y una situación compleja por la destrucción de dos puentes —el del kilómetro 16,8 y el del río Salado— que sufrieron a causa de crecidas y desborde de caudales, que arrastraron material de la base de la vía férrea y socavaron el terraplén, dejándolo sin soporte.

Para las reparaciones se enviaron dos trenes cargados de piedra al tramo Omaja-Cacocum, en el cual el esfuerzo de las brigadas permitió habilitar el paso, así como de forma manual reinstauraron la circulación por el ramal de Holguín y trabajan en el tramo Cacocum-Alto Cedro.

Llanes Lemes detalló que los materiales provienen de canteras en Camagüey y Cienfuegos, lo que permitirá la comunicación hacia Guantánamo y Santiago de Cuba, conexión vital para el transporte de cargas y combustible a la provincia, por lo que laboran de forma ininterrumpida.

Orientado a facilitar el traslado de personas entre territorios, ofrecen un servicio de tren local con cuatro coches hasta Las Tunas, que opera con frecuencia alterna —sábados, lunes, miércoles y viernes— dependiendo de la disponibilidad de combustible.

Además de los impactos en las líneas, el taller de Antilla perdió la totalidad de su techo, del cual solo se recuperó una parte, y en la estación de Alto Cedro el andén sufrió perjuicios menores por la caída de algunas tejas del techo; otros medios, como locomotoras, vagones y casillas, permanecen en buen estado, comentó.

Las brigadas de trabajadores de la esfera y de la Unidad Empresarial de Base Vías y Puentes laboran de forma continua y manual en la restauración de terraplenes y el ensamblaje de vías con el objetivo de lograr la recuperación total de las prestaciones y mantener la conectividad de la isla.

