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La Resistencia de Irak informó en la madrugada del viernes que derribó “con el armamento adecuado”, un avión cisterna estadounidense. / Foto: Almayadeen
La Resistencia de Irak informó en la madrugada del viernes que derribó “con el armamento adecuado”, un avión cisterna estadounidense. / Foto: Almayadeen
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Resistencia de Irak derriba un avión cisterna estadounidense y confirma cuatro muertos

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La Resistencia de Irak informó que en la madrugada del viernes el derribo de un avión cisterna estadounidense modelo KC-135, asegurando haberlo interceptado “con el armamento adecuado” en el oeste del país.

Horas después, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la caída de la aeronave y reportó la muerte de cuatro de sus seis tripulantes.

En un primer comunicado, CENTCOM había atribuido el siniestro a un accidente, descartando que hubiera sido causado “por fuego enemigo ni amigo”.

Sin embargo, la versión de las autoridades militares estadounidenses se vio rápidamente contradicha por el anuncio de las milicias iraquíes, que difundieron su propio parte de operaciones reivindicando el ataque.

La tensión en la región se elevó aún más cuando CENTCOM informó que un segundo avión cisterna KC-135 resultó alcanzado en la misma zona.

Según el parte oficial, la tripulación de esta segunda nave logró evacuar a tiempo y realizar un aterrizaje de emergencia en uno de los aeropuertos calificados como “enemigos” por las fuerzas estadounidenses.

(Con información de agencias y Almayadeen en Español

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