Angola, RDC y Sudáfrica firman instrumento sobre cooperación

Los cancilleres de Angola, Téte António, y de Sudáfrica, Ronald Lamola; así como la viceministra de esa cartera en la RDC, Noëlla Ayeganagato Nakwipone, tuvieron a su cargo la rúbrica, efectuada en Pretoria en el contexto de la Reunión del Consejo de Ministros de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC).

El denominado Mecanismo Tripartito para el Diálogo y la Cooperación, busca consolidar la alianza estratégica entre las tres naciones y promover una mayor coordinación en asuntos de interés común, dentro de los que se incluyen el apoyo a la consolidación de la paz y la estabilidad en la RDC.

También promueve el diálogo político regular, el fortalecimiento de las relaciones de cooperación en diversos sectores, el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional.

El instrumento debe servir como base para impulsar proyectos conjuntos que contribuyan al desarrollo económico sostenible y a la profundización de la integración regional, refirió la fuente.

Con una vigencia inicial de seis años, renovable automáticamente por períodos iguales mediante acuerdo entre los tres Estados, la entrada en vigor del documento se hará tras la notificación formal entre las Partes del cumplimiento de sus respectivos requisitos legales internos para su implementación.