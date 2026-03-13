Gobierno de Colombia atento a comportamiento de mercado petrolero

Un comunicado de la Cancillería aseguró que el mes pasado la nación fue notificada por la Agencia Internacional de Energía (AIE) de su admisión como miembro permanente de esta agencia y que, en ese contexto, acoge las obligaciones que ello implica y participa activamente en los esfuerzos orientados a preservar la seguridad energética ante las actuales tensiones en el mercado internacional.

Por otra parte remarcó la entidad que Colombia reitera la importancia de preservar la paz y la cooperación multilateral, así como la estabilidad de los mercados energéticos internacionales.

Abogó asimismo a favor del diálogo entre los Estados, para que tanto los países productores como los países dependientes de estos recursos energéticos actúen de manera coherente con sus capacidades y prioridades nacionales y dispongan de sus excedentes en beneficio de la comunidad internacional

“En el ámbito interno, el Gobierno nacional continuará realizando seguimiento permanente a la evolución de los mercados energéticos, con el fin de evaluar sus posibles implicaciones para el abastecimiento, la seguridad energética y la estabilidad económica del país”, apuntó la comunicación.

Adicionalmente reafirmó la importancia de avanzar en la diversificación de la matriz energética y en la promoción de fuentes de energía más limpias y sostenibles, como parte de una visión de gobierno de mediano y largo plazo orientada a fortalecer la resiliencia frente a eventuales choques externos.

“El Gobierno de Colombia mantendrá el diálogo y la coordinación con sus socios y con los organismos internacionales competentes, con el propósito de contribuir a la estabilidad, sostenibilidad y seguridad de los mercados energéticos”, concluyó el texto divulgado.