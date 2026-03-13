Gobierno de Colombia atento a comportamiento de mercado petrolero
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Un comunicado de la Cancillería aseguró que el mes pasado la nación fue notificada por la Agencia Internacional de Energía (AIE) de su admisión como miembro permanente de esta agencia y que, en ese contexto, acoge las obligaciones que ello implica y participa activamente en los esfuerzos orientados a preservar la seguridad energética ante las actuales tensiones en el mercado internacional.
Por otra parte remarcó la entidad que Colombia reitera la importancia de preservar la paz y la cooperación multilateral, así como la estabilidad de los mercados energéticos internacionales.
Abogó asimismo a favor del diálogo entre los Estados, para que tanto los países productores como los países dependientes de estos recursos energéticos actúen de manera coherente con sus capacidades y prioridades nacionales y dispongan de sus excedentes en beneficio de la comunidad internacional
“En el ámbito interno, el Gobierno nacional continuará realizando seguimiento permanente a la evolución de los mercados energéticos, con el fin de evaluar sus posibles implicaciones para el abastecimiento, la seguridad energética y la estabilidad económica del país”, apuntó la comunicación.
Adicionalmente reafirmó la importancia de avanzar en la diversificación de la matriz energética y en la promoción de fuentes de energía más limpias y sostenibles, como parte de una visión de gobierno de mediano y largo plazo orientada a fortalecer la resiliencia frente a eventuales choques externos.
“El Gobierno de Colombia mantendrá el diálogo y la coordinación con sus socios y con los organismos internacionales competentes, con el propósito de contribuir a la estabilidad, sostenibilidad y seguridad de los mercados energéticos”, concluyó el texto divulgado.
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